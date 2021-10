Amerykański system HIMARS rozładowany na szwedzkiej autostradzie [+VIDEO]

W sobotę 23 października w Szwecji na autostradzie na Gotlandii, największej wyspie na Bałtyku, wylądował samolot Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Powietrznych USA MC-130J Commando II. Maszyna przerzuciła amerykański system rakietowy HIMARS.

Jak poinformowało szwedzkie ministerstwo obrony, w sobotę 23 października w Szwecji na autostradzie na Gotlandii, największej wyspie na Bałtyku, wylądował samolot Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Powietrznych USA MC-130J Commando II. Maszyna przerzuciła amerykański system rakietowy HIMARS.

Po lądowaniu na drodze, z maszyny rozładowano System M142 HIMARS.

#Now U.S. Special Operations aircraft lands in highway near Visby, Gotland 🇸🇪 with an exceptional cargo #SoFinEurope pic.twitter.com/W4Ii8ddtr0 — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) October 23, 2021

System artylerii rakietowej HIMARS to lekka wyrzutnia wielu rakiet opracowana pod koniec lat 90. dla armii Stanów Zjednoczonych, zamontowana na ramie ciężarówki i przenosząca sześć rakiet lub jeden pocisk MGM-140 ATACMS.

Według szwedzkiego MON operacja lądowania na autostradzie z użyciem M142 HIMARS była częścią prowadzonych przez Szwecję ćwiczeń sił specjalnych, które są obecnie prowadzone w południowej Szwecji i na Gotlandii, gdzie dowództwo operacyjne rozwija taktyczne zdolności oraz koordynację kilku równoległych działań bojowych i wywiadowczych.

#HappeningNow Distinguished Visitors arrived in Gotland, Sweden for a special delivery #StayTuned pic.twitter.com/6XPpYlQBGL — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) October 23, 2021

„Podjęliśmy kolejne kroki we współpracy z USA. Wraz z amerykańskimi wojskowymi samolotami transportowymi przenieśliśmy na Gotlandię system artylerii dalekiego zasięgu, przeładowany na szwedzki samolot wojskowy w celu dalszego transportu w obrębie Szwecji. Możliwość współdziałania z tym i innymi rodzajami systemami uzbrojenia naziemnego lub powietrznodesantowego wraz z naszymi partnerami, jak sądzę, usuwa wszelkie wątpliwości co do naszej wspólnej zdolności do bycia gwarantem bezpieczeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego” – powiedział dowódca Sił Specjalnych, generał brygady Anders Löfberg.

Kresy.pl/forsvarsmakten.se