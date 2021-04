W ramach ćwiczeń Rapid Falcon Amerykanie znów przerzucili systemy HIMARS do Rumunii [+VIDEO/+FOTO]

Siły zbrojne USA przeprowadziły drugą edycję ćwiczenia Rapid Falcon, które obejmują szybki przerzut zestawów rakietowych HIMARS do Rumunii.

Druga edycja ćwiczeń Rapid Falcon miała miejsce 10 kwietnia bieżącego roku. Do transportu wyrzutni wykorzystano maszyny MC-130J Commando II, które należą do amerykańskich sił specjalnych – informują siły powietrzne USA.

WHAT HAS SIX WHEELS, A BOX FULL OF ROCKETS, AND CAN DEPLOY ANYTIME, ANYWHERE? ✈️💥🇺🇸🇷🇴

–

SOCEUR led a dynamic force employment training with @352SOW and @USArmyEURAF from #Germany to #Romania to enhance @US_EUCOM‚s ability to rapidly deploy #HiMARS and position critical forces. pic.twitter.com/EIalXUhkCZ

— US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) April 12, 2021