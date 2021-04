Nielegalnie składował odpady w lesie, dostał mandat 500 zł. W niektórych miejscowościach więcej kosztuje wywóz śmieci

Mieszkaniec Gniezna (województwo wielkopolskie) został ukarany mandatem w wysokości 500 zł za nielegalne składowanie odpadów w lesie. 33-latek wywoził do lasu części karoserii, opony oraz elementy plastikowe z wnętrza pojazdów. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że w niektórych miejscowościach wywóz śmieci może kosztować więcej niż wspomniany, 500-złotowy mandat.

Policjanci z Czerniejewa zostali powiadomieni o nielegalnym składowisku części samochodowych w lesie. Funkcjonariusze ustalili osobę, która pozbyła się odpadów. Okazał się nim 33-letni mieszkaniec Gniezna. Mężczyzna za swój czyn został już ukarany 500-złotowym mandatem karnym oraz został zobowiązany do posprzątania śmieci, czego niestety do dnia dzisiejszego nie zrobił – poinformowała policja we wtorek. Należy w tym kontekście nadmienić, że w niektórych miejscowościach wywóz śmieci może kosztować więcej niż wspomniany, 500-złotowy mandat, dochodząc nawet do 700 zł.

W komunikacie policji podkreślono, że ponad miesiąc temu mężczyzna przebywający w lesie między Pawłowem a Baranowem w gminie Czerniejewo znalazł wysypisko śmieci. Znajdowały się tam części karoserii, opony oraz elementy plastikowe z wnętrza pojazdów. Funkcjonariusze z Czerniejewa, którzy udali się miejsce potwierdzili zgłoszenie. Przyjęto zawiadomienie o wykroczeniu.

Policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Gniezno natrafili na dane adresowe jednego z komisów przy ulicy Poznańskiej w Gnieźnie.

„Po przesłuchaniu właściciela komisu ustalono sprawcę, którym okazał się 33-letni gnieźnianin. Mężczyzna został ukarany 500-złotowym mandatem karnym. Policjanci zobowiązali go także do posprzątania śmieci, czego niestety do dnia dzisiejszego nie zrobił, w związku z czym dalsze czynności zmierzające do uprzątnięcia śmieci na koszt sprawcy podjęło Nadleśnictwo Gniezno” – pisze policja.

Podkreślono, że wobec tego samego mężczyzny toczą się czynności wyjaśniające za podobne wykroczenie na terenie innej gminy.

W kontekście niskiej kary za składowanie odpadów w lesie warto zaznaczyć, że ostatnie decyzje wielu samorządów spowodowały, że opłata za wywóz śmieci urosła diametralnie. Jest to związane z pomysłem powiązania stawki za odpady ze zużyciem wody. W Warszawie radni zaaprobowali już wspomniany mechanizm wyliczania stawek. Z tego powodu rekordzista będzie musiał zapłacić olbrzymią kwotę, która wyniesie niemal 700 zł miesięcznie – przypomina „Super Express”.

Przypomnijmy, że od kwietnia ubiegłego roku resort środowiska informuje o pracach nad projektem dotyczącym zwiększenia kar za zaśmiecanie środowiska. Miałaby nastąpić nowelizacja aktualnych przepisów. Grzywna za działanie tego typu miałaby wzrosnąć 6-krotnie – nawet do 30 tys. złotych.

W marcu bieżącego roku przedstawiciele resortu klimatu i środowiska informowali, że nawet 25 lat więzienia będzie mogło grozić przestępcom środowiskowym, których działalność doprowadziła do śmierci człowieka.

gniezno.policja.gov.pl / superbiz.se.pl / Kresy.pl