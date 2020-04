Wyrzucił do lasu stertę śmieci – dostał mandat w wysokości 500 zł

Strażnicy leśni z nadleśnictwa Młynary koło Olsztyna 8 kwietnia znaleźli i ukarali rolnika, który kilka dni wcześniej wyrzucił śmieci do pobliskiego lasu. Otrzymał karę w wysokości 500 zł.

Leśniczy leśnictwa Klasztorne w Nadleśnictwie Młynary znalazł w lesie stertę śmieci – informuje na swojej stronie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Sprawa została przekazana Straży Leśnej. Po przeszukaniu śmieci sprawca został zidentyfikowany – to miejscowy rolnik. Straż przyszła do jego domu 8 kwietnia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Jest to najwyższa kra przewidziana za tego typu wykroczenie. Został ponadto zobowiązany do posprzątania śmieci.

Jak czytamy na stronie dyrekcji „tylko w samym Nadleśnictwie Młynary leśnicy wydali w zeszłym roku prawie 30 tys. zł na posprzątanie lasu. W skali całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie było to 1,5 mln zł”.

Wyrzucanie śmieci do lasu cały czas stanowi niestety częste zjawisko.

W środę Lasy Państwowe (LP) poinformowały, że gruz oraz rury PCV wylądowały na żwirowni znajdującej się na terenie lasów białostockiego Nadleśnictwa Czarna Białostocka. „Teren nieopodal żwirowni jest obszarem ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej. Obecnie postępowanie w tej sprawie prowadzi policja” – czytamy na stronie LP.

Do podobnej sytuacji doszło w lutym na terenie jednego z lasów w Nadleśnictwie Gdańsk. Wówczas do lasu wyrzucone zostały torby wypełnione śmieciami, stare meble, fotele i kanapa oraz sprzęt AGD.

