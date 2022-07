RMF: Szczecin chce ścigać Niemców za brak opłaty parkingowej

Szczecin chce ścigać niemieckich kierowców, którzy nagminnie nie płacą za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania – informuje RMF FM.

Władze Szczecina zgłosiły do Ministerstwa Finansów pomysł zmian prawa, które umożliwią windykację kar za brak opłat. Dotyczy to przede wszystkim niemieckich kierowców, którzy nagminnie nie płacą za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania. Obecnie, urzędnicy miejscy praktycznie nie mają możliwości, by ściągnąć od Niemców należności. Mogą jedynie wystawiać wezwania do uiszczenia kary.

RMF FM zwraca uwagę, że w Szczecinie zagraniczni kierowcy karę za postój w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty dostają tak jak Polacy. Jednak za brak biletu parkingowego wręczany jest nie mandat, a opłata dodatkowa, co uniemożliwia windykację.

Dariusz Sadowski z urzędu miasta w Szczecinie powiedział w rozmowie z radiem, że obecnie można tylko informować kierowców z zagranicy o nałożeniu opłaty dodatkowej za nieopłacony postój i „apelować do ich uczciwości, by karę zapłacili”.

Takie apele nie przynoszą jednak większego skutku. Według danych z ostatnich pięciu lat, zamieszczonych przez RMF FM, z należnościami za nieopłacone parkowanie zalega blisko 75 tys. kierowców z zagranicy. Są to przede wszystkim Niemcy. Łącznie, należności te opiewają aż na 5,5 miliona złotych.

Z tego powodu, szczecińscy urzędnicy wystąpili już do Ministerstwa Finansów z propozycją zmian w prawie, które umożliwią dochodzenie należności od właścicieli aut na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Według Sadowskiego, w ministerstwie „pomysł wstępnie się spodobał”. Urzędnik zaznacza, że taka sytuacja nie dotyczy tylko Szczecina.

„To nie jest odosobniony problem. Teoretycznie dotyczy to wszystkich samorządów w Polsce, choć trzeba mieć świadomość, że goście z Niemiec w tak dużej liczbie przybywają głównie do zachodniej części kraju” – powiedział Dariusz Sadowski, cytowany przez radio.

Jak zaznaczono, w Polsce samorządy mogą ścigać niepłacących za postój tylko przez 5 lat. Po tym czasie kary ulegają przedawnieniu.

