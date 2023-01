Verhofstadt nakłania Polskę do wysłania Leopardów na Ukrainę

Belgijski europoseł Guy Verhofstad, znany między innymi z nazywania uczestników Marszu Niepodległości faszystami, nakłania Polskę do stworzenia koalicji państw wysyłających czołgi na Ukrainę.

„Jeśli kanclerz Niemiec nie jest w stanie podjąć właściwych decyzji, Polska musi teraz stanąć na czele koalicji chętnych do wysłania czołgów ciężkich, których potrzebuje Ukraina!” – napisał.

If the German Chancellor is incapable of taking the right decisions, Poland must now lead a coalition of the willing to send the heavy tanks that Ukraine needs! #Ramstein #FreeTheLeopards https://t.co/cn6sz2rEaV

