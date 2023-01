Morawiecki: Jeśli Niemcy nie zgodzą na przekazanie czołgów Ukrainie, potrzebna jest mniejsza koalicja

Premier Mateusz Morawiecki uważa, że jeśli Niemcy nie zgodzą się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard, sojusznicy powinni utworzyć mniejszą koalicję wspierającą Siły Zbrojne Ukrainy.

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, Mateusz Morawiecki przekonywał, że jeśli Niemcy nie zgodzą się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard, sojusznicy powinni utworzyć mniejszą koalicję wspierającą Siły Zbrojne Ukrainy.

Powiedział, że uważa opóźnienie ze strony Niemiec za niedopuszczalne i podkreślił, że Berlin przynajmniej nie powinien wiązać rąk innym sojusznikom. „Niemcy od lat uprawiały politykę zbliżenia z Rosją i dzisiaj jest im się trudno przyznać do błędów”.

„Jeśli nie będzie niemieckiej zgody na Leopardy, to zbudujemy mniejszą koalicję państw gotowych podzielić się z Ukrainą swoimi nowoczesnymi czołgami. Nie będziemy tylko patrzeć, jak Ukraina krwawi… Ukraina i Europa wygra tę wojnę – z Niemcami lub bez” – powiedział Mateusz Morawiecki.

„Czego jeszcze potrzebują, żeby przejrzeć na oczy i zacząć działać na miarę potencjału państwa niemieckiego? Nie muszą aktywować 100 procent swoich zasobów. Wystarczy 30 procent, nawet 10 procent byłoby już postępem. Przede wszystkim jednak Berlin nie powinien osłabiać, czy sabotować działań innych państw” – mówił.

Podkreślił też, że choć nowy minister obrony Niemiec zaprzecza blokowaniu transferu czołgów na Ukrainę, to powinien był złożyć jednoznaczne oświadczenie, że Berlin popiera taką decyzję.

W piątek, belgijski europoseł Guy Verhofstad, znany między innymi z nazywania uczestników Marszu Niepodległości faszystami, nakłania Polskę do stworzenia koalicji państw wysyłających czołgi na Ukrainę.

„Jeśli kanclerz Niemiec nie jest w stanie podjąć właściwych decyzji, Polska musi teraz stanąć na czele koalicji chętnych do wysłania czołgów ciężkich, których potrzebuje Ukraina!” – napisał.

If the German Chancellor is incapable of taking the right decisions, Poland must now lead a coalition of the willing to send the heavy tanks that Ukraine needs! #Ramstein #FreeTheLeopards https://t.co/cn6sz2rEaV

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 20, 2023