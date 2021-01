Rheinmetall produkuje nowoczesną amunicję artyleryjską dla państwa NATO

Państwo członkowskie NATO przyznało firmie Rheinmetall zamówienie na nowoczesną amunicję artyleryjską – poinformowała w poniedziałek firma, nie precyzując, o jaki kraj chodzi. Rheinmetall Denel Munition, dostarczy kilka tysięcy pocisków artyleryjskich konwencjonalnych i dalekiego zasięgu Assegai.



Rheinmetall Denel Munition, dostarczy kilka tysięcy pocisków artyleryjskich konwencjonalnych i dalekiego zasięgu Assegai do jednego z państw NATO. Dostawa rozpoczęła się w grudniu 2020 roku i ma zakończyć się do maja 2021 roku. Wartość zamówienia to około 25 mln euro.

Wyprodukowane przez Rheinmetall Denel Munition, taktyczne ładunki modułowe serii Assegai są przeznaczone do napędzania pocisków artyleryjskich z dział 155 mm. System ładowania jest precyzyjnie dostrojony do systemów uzbrojenia klienta i pocisków artyleryjskich, aby zapewnić maksymalną skuteczność. Ich modułowa konstrukcja upraszcza logistykę i ułatwia obsługę w samobieżnych systemach artyleryjskich. Mają również inne zalety: ładunki Assegai zmniejszają zużycie lufy i wytwarzają mniejszy błysk wylotowy co sprawia, że ​​system artyleryjski jest trudniejszy do wykrycia przez wroga.

Zobacz też: Na Węgrzech rusza budowa fabryki wozów bojowych Lynx. Rheinmetall zapowiada kolejne inwestycje

„Dzięki naszemu aktualnemu portfolio oraz nowym produktom będącym w fazie rozwoju, chcemy zaoferować klientom pełen zakres możliwości pośredniego wsparcia ogniowego i utrzymać naszą wiodącą pozycję w technologii amunicji artyleryjskiej. Dotyczy to zwłaszcza naszych nowych opracowań w zakresie pocisków artyleryjskich, którymi dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie zasięgu ponad 155 kilometrów. Ponadto Rheinmetall Denel Munition chętnie wesprze żołnierzy naszymi nowymi jednomodułowymi ładunkami, które zapewniają lepszą wydajność i upraszczają logistykę, zwłaszcza w systemach broni z automatycznym ładowaniem” – poinformował Jan-Patrick Helmsen, dyrektor generalny Rheinmetall Denel Munition.

Rheinmetall i jej południowoafrykański oddział Rheinmetall Denel Munition posiadają sprawdzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie zaawansowanych systemów ognia pośredniego. Podczas ognia testowego, który odbył się na poligonie testowym Alkantpan w RPA w 2019 roku, Rheinmetall i Rheinmetall Denel Munition osiągnęły kilka nowych rekordów zasięgu pośredniego ognia artyleryjskiego z różnych dział, osiągając maksymalny zasięg do 76 kilometrów. Ten pokaz osiągnięć technologicznych i możliwości wzbudził zainteresowanie użytkowników artylerii na całym świecie. Firma Rheinmetall Denel Munition przyjęła podejście stopniowego rozwoju, w tym ciągłą poprawę zasięgu amunicji artyleryjskiej. Demonstracja zasięgu pokazała potencjał pierwszej fazy i potwierdza cel Rheinmetall Denel Munition, jakim jest spełnienie wymagań użytkownika dotyczących zasięgu przekraczającego 155 kilometrów.

Zobacz też: Rheinmetall i Czechoslovak Group rozpoczynają współpracę w dziedzinie pojazdów wojskowych

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Południowoafrykańska firma Rheinmetall Denel Munition jest wiodącym producentem amunicji i materiałów wybuchowych, zaopatrując użytkowników wojskowych i cywilnych w wielu krajach na całym świecie.

Zobacz też: Rheinmetall wyprodukuje demonstrator lasera dla Bundeswehry

Kresy.pl/Rheinmetall