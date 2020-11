Rheinmetall wyprodukuje demonstrator lasera dla Bundeswehry

Niemieckie organy zaopatrzenia przyznały firmie Rheinmetall kontrakt na opracowanie kluczowego przyszłego komponentu systemu broni laserowej – poinformowała w środę firma.

Jak poinformowało w środę biuro prasowe Rheinmetall. Pod koniec drugiego kwartału 2020 roku Federalne Biuro Bundeswehry ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Serwisowego zleciło Rheinmetall Waffe Munition wykonanie demonstratora źródła laserowego. Zamówienie jest warte kilkadziesiąt milionów euro, ale koncern nie zdradza dokładnej liczby.

Według firmy demonstrator źródła laserowego można wykorzystać w różnych projektach, aby dogłębniej zbadać wykorzystanie technologii laserowej w zastosowaniach wojskowych. Pierwszym projektem demonstratora lasera będzie roczna faza próbna na pokładzie fregaty niemieckiej marynarki wojennej Sachsen.

„Demonstrator lasera oparty jest na technologii sprzężenia widmowego, którą Rheinmetall intensywnie bada od lat. Jego kluczowe dane dotyczące wydajności obejmują skalowalną moc wyjściową do 20 kW przy bardzo dobrej jakości wiązki. Zasadniczo, demonstrator składa się z dwunastu prawie identycznych modułów lasera światłowodowego o mocy 2 kW i jakości wiązki bliskiej dyfrakcji. Sumator wiązek – podzespół, który zamienia wiele wiązek w jedną za pomocą technologii siatki dielektrycznej – łączy dwanaście wiązek lasera światłowodowego w jedną wiązkę laserową o doskonałej jakości” – podaje firma.

Według koncernu, technologia sprzęgania widmowego oferuje wiele zalet w porównaniu z innymi technologiami sprzęgania.

W 2015 roku, podczas prób przeprowadzonych na Bałtyku, Rheinmetall po raz pierwszy symulował walkę z celami na lądzie za pomocą funkcjonalnego prototypu pokładowego systemu broni laserowej. Następnie w 2018 roku firma z powodzeniem przetestowała laboratoryjne źródło lasera o mocy 20 kW. „Planowane próby, które mają być przeprowadzone w środowiskach wojskowych w autentycznych warunkach eksploatacyjnych, to kolejny krok na drodze od laboratorium do praktycznego zastosowania, a wszystko to na przestrzeni zaledwie trzech lat. To ważny krok – ważny i wymagający – na drodze do wprowadzenia przyszłych systemów broni laserowej” – twierdzi firma.

