Brytyjskie śmieci plastikowe masowo trafiają za granicę, w tym do Polski

Wielka Brytania wysyła coraz więcej odpadów plastikowych do innych krajów, przede wszystkim do Turcji. Według raportu, w 2020 roku trzecim co do wielkości odbiorcą tych odpadów była Polska.

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Greenpeace, Wielka Brytania kontynuuje wysyłanie odpadów plastikowych do innych krajów. Trafiają one przede wszystkim do Turcji, gdzie w 2020 roku trafiło 210 tys. ton, czyli 39 proc. takich odpadów, wyeksportowanych z Wielkiej Brytanii. Ponadto, w Turcji nie są one poddawane recyklingowi, lecz wyrzucane na nielegalne składowiska lub palone. Niektóre śmieci wyrzucano np. na poboczach dróg czy do zbiorników wodnych. Wśród znalezionych odpadów znajdowano m.in. opakowania od antygenowych testów na obecność koronawirusa. Wskazuje to, że te odpady trafiły do Turcji w ciągu ostatniego roku.

Według raportu Greenpeace, Turcja staje się dla Europy największym składowiskiem odpadów plastikowych. W 2016 roku do Turcji trafiało 12 tys. ton. Od tamtego czasu ilości te wzrosły aż 18-krotnie. Jeszcze bardziej, bo 20-krotnie, zwiększyła się ich wysyłka z Unii Europejskiej – z 22 tys. ton do 447 tys. ton.

Przywoływane w raporcie dane dotyczące handlu zagranicznego pokazują, że największymi odbiorcami brytyjskich odpadów z tworzyw sztucznych były w 2020 r. Turcja (209,6 tys. ton, 39 proc.), Malezja (65 tys. ton, 12 proc.) i Polska (38 tys. ton, 7 proc.). Jeszcze trzy lata temu największym odbiorcą brytyjskich odpadów z tworzyw sztucznych były Chiny, ale tamtejsze władze ukróciły tę praktykę.

Pod względem ilości wytwarzanych odpadów plastikowych w przeliczeniu na osobę Wielka Brytania ustępuje na świecie tylko USA. Jednocześnie, według danych za 2020 rok ilość odpadów eksportowanych (688 mln ton) znacznie przekracza tą, która poddawana jest recyklingowi w tym kraju (486 mln ton).

Brytyjski oddział Greenpeace wezwał rząd w Londynie do wprowadzenia zakazu eksportu odpadów plastikowych i zmniejszenia produkcji plastiku jednorazowego użytku o 50 proc. do 2025 roku. Ministerstwo środowiska Wielkiej Brytanii oświadczyło w odpowiedzi, że zobowiązało się „do wprowadzenia zakazu eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD oraz do ograniczenia nielegalnego eksportu odpadów – w tym do krajów takich jak Turcja – poprzez zaostrzenie kontroli”.

