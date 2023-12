Ukraiński radny z Zakarpacia zdetonował granaty na posiedzenia samorządu [+VIDEO]

Radny z proprezydenckiej partii Sługa Narodu z Zakarpacia zdetonował trzy granaty na sesji lokalnej rady samorządowej. Rannych zostało 26 osób, z czego jedna zmarła w wyniku obrażeń.

W piątek w południe na posiedzenie rady gminy wiejskiej/sołeckiej (silrady/selsowieta) w miejscowości Kerećky (węg. Kerecke) w obwodzie zakarpackim (rejon mukaczewski) na Ukrainie, w trakcie czego dyskutowano nad przyszłorocznym budżetem, na salę wszedł deputowany rady, Serhij Batryn z proprezydenckiej partii Sługa Narodu. Stanął zaraz przy drzwiach. Nikt nie zwrócił na niego uwagi, bo na sali trwała głośna wymiana zdań. Po krótkiej chwili wyciągnął z kieszeni granaty, powiedział do prowadzących obrady: „Czy mogę coś powiedzieć?”, po czym bez emocji, po kolei odbezpieczył je i rzucił przed siebie. Wszystkie eksplodowały.

Best quality and longest video I can find of the attack this morning during a Keretsky village council meeting. The attacker, of Zelensky’s Servants of the People party, is dead, 26 are wounded, six of whom are in critical condition. Thoughts and prayers to them all. pic.twitter.com/P15KOi4K04

