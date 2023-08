Ukraina nie zamierza dłużej przesyłać gazu z Rosji przez swoje terytorium

Ukraina nie ma zamiaru uczestniczyć w rozmowach z Rosją o przedłużeniu wygasającej w 2024 roku umowy na tranzyt gazu do Unii Europejskiej. „Kolejny rok pokaże, czy Europa może funkcjonować całkowicie bez rosyjskiego gazu”.

W środę ukraiński minister energetyki, Herman Hałuszczenko oświadczył, że władze Ukrainy nie dołączą do rozmów z Rosją w sprawie odnowienia umowy na tranzyt rosyjskiego gazu przez ukraińskie terytorium. Obecna umowa wygasa w przyszłym roku.

„Z pewnością nie będziemy stroną na rozmowach z Rosjanami, to całkowicie oczywiste” – powiedział Hałuszczenko w rozmowie z ukraińskim serwisem w USA, „Voice of America”.

Rosja oświadcza, że rozważy przedłużenie kontraktu na dostarczanie gazu do Europy przez Ukrainę na okres po 2024 roku, jeśli Unia Europejska wciąż go potrzebuje. UE zapowiadała, że do 2027 roku całkowicie zrezygnuje z rosyjskiego gazu.

Zdaniem Hałuszczenki, istnieją duże szanse na to, że kraje europejskie nie będą już potrzebować gazu z Rosji.

„Kolejny rok pokaże, czy Europa może funkcjonować całkowicie bez rosyjskiego gazu” – powiedział minister energetyki Ukrainy. Dodał, że jego zdaniem widać już wszelkie warunku wstępne ku temu”.

Przypomnijmy, że w czerwcu br. sygnalizowano, że Rosja może zamknąć jedną z ostatnich arterii transportujących rosyjski gaz do Europy do końca przyszłego roku, kiedy wygaśnie umowa na dostawy gazu z Gazpromem dla Ukrainy. Poinformował o tym Financial Times, powołując się na wywiad z ministrem energetyki Ukrainy Hermanem Hałuszczenką. Szanse Kijowa i Moskwy na odnowienie pięcioletniej umowy tranzytowej podpisanej po raz pierwszy w 2019 roku oceniano na niewielkie, choć trasa przez Ukrainę stanowi prawie 5 proc. całkowitego importu gazu do Europy.

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck ostrzegł, że Niemcy mogą zostać zmuszone do ograniczenia lub nawet wyłączenia mocy produkcyjnych, jeśli umowa tranzytowa Ukrainy z Rosją nie zostanie przedłużona.

Jednocześnie, w kwietniu w ciągu jednego dnia wolumen gazu przesyłanego przez Gazprom do Europy przez Ukrainę wzrósł o ponad 2 mln metrów sześciennych.

Reuters / Kresy.pl