Tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę może się zatrzymać

Rosja może zamknąć jedną z ostatnich arterii transportujących rosyjski gaz do Europy do końca przyszłego roku, kiedy wygaśnie umowa na dostawy gazu z Gazpromem dla Ukrainy, poinformował w czwartek Financial Times, powołując się na wywiad z ministrem energetyki Ukrainy Germanem Gałuszczenko.

Jak poinformował portal Financial Times, Rosja może zamknąć jedną z ostatnich arterii transportujących rosyjski gaz do Europy do końca przyszłego roku, kiedy wygaśnie umowa na dostawy gazu z Gazpromem dla Ukrainy.

Szanse Kijowa i Moskwy na odnowienie pięcioletniej umowy tranzytowej podpisanej po raz pierwszy w 2019 roku są niewielkie, mimo że trasa przez Ukrainę stanowi prawie 5% całkowitego importu gazu do Europy, podała gazeta.

Zapytany, czy Ukraina byłaby gotowa do renegocjacji umowy z Moskwą po zeszłorocznej inwazji, Gałuszczenko powiedział FT: „Naprawdę nie wyobrażam sobie, jak to mogłoby być dwustronne”, dodając, że Ukraina przygotowuje się do ograniczenia dostaw.

Rosyjski gigant gazowy Gazprom ostrzegł w kwietniu, że zdolność Europy do utrzymania wystarczających zapasów gazu w zimie 2023/2024 zależy od popytu w Azji przy „krytycznie niskich” dostawach z Rosji.

Europejskie ceny gazu wzrosły w ubiegłym roku w związku z groźbą Gazpromu odcięcia dostaw do Mołdawii, ponieważ trasa dostaw, która przebiega przez Ukrainę, jest ostatnim funkcjonującym rosyjskim korytarzem gazowym do Europy.

Europa byłaby stosunkowo przygotowana na dalsze spowolnienie dostaw po dostosowaniu się do podobnych cięć w przeszłości poprzez zmniejszenie popytu i pozyskiwanie alternatywnych importów, takich jak skroplony gaz ziemny (LNG), powiedział minister energii Ukrainy w rozmowie z FT.

Zobacz też: Uzbekistan podpisał kontrakt na dostawy gazu z Rosji

W zeszłym roku Unia Europejska dużo zainwestowała w import LNG i przyjęła przepisy mające na celu zwiększenie magazynowania, aby odeprzeć wszelkie niedobory po tym, jak dostawy rosyjskiego gazu do Europy skurczyły się po inwazji Rosji na Ukrainę

Agencja prasowa Reuters próbowała skontaktować się z Gazpromem w celu uzyskania komentarza, jednak firma nie odpowiedziała.

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck ostrzegł, że Niemcy mogą zostać zmuszone do ograniczenia lub nawet wyłączenia mocy produkcyjnych, jeśli umowa tranzytowa Ukrainy z Rosją nie zostanie przedłużona.

Kresy.pl/FT