USA: chcemy, by na Ukrainę trafiło łącznie 25-30 systemów artylerii rakietowej

Jesteśmy gotowi przekazać Ukrainie tyle wyrzutni HIMARS, ile możemy – powiedział szef Komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA, Adam Smith. Według niego realne jest, by na Ukrainę trafiło 25-30 rakietowych systemów artyleryjskich, głównie HIMARS.

W wywiadzie dla Radia Swoboda szef Komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA, Adam Smith powiedział, ile jeszcze wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS mogą przekazać Ukrainie Stany Zjednoczone i ich sojusznicy.

„Jesteśmy gotowi przekazać Ukrainie tyle wyrzutni HIMARS, ile możemy. Nie jest faktem, że w naszym arsenale mamy dokładnie 50 takich wyrzutni. Myślę, że celem jest teraz osiągnięcie liczby 25-30 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet. I będzie to połączenie HIMARS i kilku systemów MLRS z Wielkiej Brytanii i innych [krajów – red.]” – powiedział w rozmowie Smith.

„Postaramy się przekazać tak dużo, jak będziemy mogli. Ale 50 czy 60 wyrzutni będzie trudno zebrać i przekazać, jednak chcemy osiągnąć liczbę 25 czy 30 i zapewnić jak najwięcej artylerii i pocisków rakietowych dla tych systemów” – oświadczył.

Jak pisaliśmy, minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow mówił we wtorkowej rozmowie z Atlantic Council, że Ukraina potrzebuje co najmniej 50 systemów HIMARS i M270 do skutecznego odstraszenia wroga i co najmniej 100 do przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy.

Jak informowaliśmy, sekretarz obrony USA Lloyd Austin poinformował w środę podczas wideokonferencji z sojusznikami dotyczącej sytuacji na Ukrainie, że USA wyślą Ukrainie cztery kolejne zestawy rakietowe wysokiej mobilności (HIMARS). Jak dotąd na Ukrainę dostarczono 12 systemów HIMARS produkcji amerykańskiej i pewną liczbę wyrzutni MLRS 270.

radiosvoboda.org / Kresy.pl