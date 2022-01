Chorwacja kupi zmodernizowane wozy Bradley

Chorwacki rząd zatwierdził zakup blisko 90 amerykańskich bojowych wozów piechoty Bradley M2A2.

W środę premier Chorwacji, Andrej Plenković ogłosił, że jego kraj kupi 89 zmodernizowanych, amerykańskich bojowych wozów piechoty Bradley. Mają one zostać wykorzystane do sformowania brygady piechoty, która ma wspomóc siły NATO.

Plenković ogłosił decyzję swojego rządu na Twitterze. Poinformował, że Chorwacja otrzyma 62 w pełni wyposażone i uzbrojone wersje pojazdów opancerzonych oraz kolejne 22 wozy przeznaczone na części zamienne i pięć pojazdów do celów szkoleniowych.

Wartość umowy opiewa na 196 mln dolarów. Z tego Chorwaci mają zapłacić nieco ponad 145 mln dol., natomiast Stany Zjednoczone pokryją koszty w wysokości 51 mln dol. Wozy pozyskano w ramach bezpłatnej pomocy wojskowej od USA. Chorwacja ma pokryć koszty przywrócenia ich do służby i dostosowania do lokalnych wymagań.

„Jest to potwierdzeniem dobrej współpracy i uważam, że w ten sposób dołożyliśmy kolejny element do mozaiki naszej kooperacji” – powiedział chorwacki premier. Dodał, że dzięki temu chorwacka armia osiągnie nowy poziom jakości. Według Plenkovicia, pierwsze nowe wozy Bradley dotrą do Chorwacji w 2023 roku.

Chorwacja negocjuje w sprawie pozyskania tych pojazdów od 2017. Obecnie używa ona wozów Bradley, ale starych, pochodzących jeszcze z początku lat 90. XX wieku. Chorwatom zależy na ulepszeniu uzbrojenia, systemów łączności i opancerzenia.

Ambasada USA w Chorwacji wydała komunikat, w którym wyraziła zadowolenie Stanów Zjednoczonych z decyzji Chorwatów o zakupie wozów Bradley.

„Stany Zjednoczone z przyjemnością dostarczą naszemu bliskiemu sojusznikowi i partnerowi, Chorwacji, te pojazdy, które zostaną odnowione i wyposażone przy wsparciu ze środków amerykańskich. Chorwacki program Bradley to wspólna inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo” – głosi komunikat.

Jak pisaliśmy, na początku stycznia br. premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował o spotkaniu z ministrem obrony Mario Banožiciem oraz przedstawicielami Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Chorwacji w sprawie amerykańskiej oferty wyposażenia chorwackiej armii w bojowe wozy piechoty Bradley.

Pod koniec grudnia prezydent Zoran Milanović, który jest również naczelnym dowódcą wojskowym, skrytykował rząd, a zwłaszcza ministra obrony Mario Banožicia, za utrudnianie zakupu bojowych wozów piechoty Bradley M2A2 ODS. „Dzieją się dziwne rzeczy. Ameryka praktycznie oferuje nam w prezencie coś, czego armia potrzebuje, a ktoś systematycznie próbuje tego odmówić” – krytykował prezydent, dodając, że Banožić otrzymał list z Pentagonu pospieszający go do podjęcia decyzji. Ambasada USA w Zagrzebiu ostrzegła rząd w liście otwartym, że oferta jest ograniczona czasowo. „Zaoferowaliśmy Chorwacji program przejęcia Bradleya. Stany Zjednoczone udzielają Chorwacji 45 milionów dolarów pomocy na sfinansowanie programu, a my przedłużyliśmy tę ofertę tak długo, jak to możliwe; dalsze przedłużenie nie jest możliwe po styczniu 2022 roku” – poinformowała ambasada USA w Zagrzebiu.

Media zwracają uwagę, że Chorwacja, jako członek NATO, chce ulepszyć swój sprzęt wojskowy, żeby dotrzymać kroku sąsiedniej Serbii, będącej sojusznikiem Rosji.

