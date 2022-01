Rząd Chorwacji rozpatruje zakup bojowych wozów piechoty Bradley

Premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował w poniedziałek 3 stycznia na Twitterze o spotkaniu z ministrem obrony Mario Banožiciem oraz przedstawicielami Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Chorwacji w sprawie amerykańskiej oferty wyposażenia chorwackiej armii w bojowe wozy piechoty Bradley.

W poniedziałek 3 stycznia premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował o spotkaniu z ministrem obrony Mario Banožiciem oraz przedstawicielami Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Chorwacji w sprawie amerykańskiej oferty wyposażenia chorwackiej armii w bojowe wozy piechoty Bradley.

Sastanak s ministrom Banožićem i predstavnicima @MORH_OSRH o ponudi Vlade SAD-a za opremanje HV-a borbenim vozilima pješaštva Bradley. Želimo da investicija za Hrvatsku kopnenu vojsku bude dugoročno dobra i održiva. pic.twitter.com/wY1OkEmksc — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 3, 2022

Zobacz też: USA: Wraca temat następcy Bradleya. Ma być przystosowany do pola walki Europy Środkowo-Wschodniej [+WIDEO]

„Spotkanie z ministrem Banožiciem oraz przedstawicielami Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Chorwacji w sprawie propozycji rządu USA dotyczącej wyposażenia chorwackiej armii w bojowe wozy piechoty Bradley. Chcemy, aby inwestycja była dobra i zrównoważona w dłuższej perspektywie dla chorwackiej armii”.

Ministerstwo Obrony poinformowało na swojej stronie 28 grudnia, że ​​minister Banožić wziął udział w spotkaniu roboczym z premierem Plenkoviciem i członkami rządu oraz przedstawicielami Sił Zbrojnych, poświęconym dalszym inwestycjom i modernizacji chorwackiej armii, ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskiego Bradleya M2A2.

Jeśli chodzi o ofertę Bradleya, Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny zostały poproszone o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące oferty jako dobrej długoterminowej inwestycji dla wojsk lądowych – poinformował 28 grudnia resort.

Zobacz też: Chorwacja zmodernizuje wozy bojowe Bradley, które pozyskuje od USA

Pod koniec grudnia prezydent Zoran Milanović, który jest również naczelnym dowódcą wojskowym, skrytykował rząd, a zwłaszcza ministra obrony Mario Banožicia, za utrudnianie zakupu bojowych wozów piechoty Bradley M2A2 ODS. „Dzieją się dziwne rzeczy. Ameryka praktycznie oferuje nam w prezencie coś, czego armia potrzebuje, a ktoś systematycznie próbuje tego odmówić” – krytykował prezydent, dodając, że Banožić otrzymał list z Pentagonu pospieszający go do podjęcia decyzji. Ambasada USA w Zagrzebiu ostrzegła rząd w liście otwartym, że oferta jest ograniczona czasowo. „Zaoferowaliśmy Chorwacji program przejęcia Bradleya. Stany Zjednoczone udzielają Chorwacji 45 milionów dolarów pomocy na sfinansowanie programu, a my przedłużyliśmy tę ofertę tak długo, jak to możliwe; dalsze przedłużenie nie jest możliwe po styczniu 2022 roku” – poinformowała ambasada USA w Zagrzebiu.

Kresy.pl/Vlada.gov.hr/Euractiv