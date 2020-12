Chorwacja zmodernizuje wozy bojowe Bradley, które pozyskuje od USA

Departament Stanu USA zatwierdził potencjalny remont i modernizację wraz z pakietem wsparcia i m.in. rakietami TOW dla bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley, które Chorwacja pozyskuje od Amerykanów. Chorwaci mieliby przeznaczyć na to 757 mln dol.

We wtorek amerykańskie Departament Stanu poinformował o wyrażeniu zgody na sześć kontraktów w ramach formuły Foreign Military Sales, potencjalnie wartych łącznie 1,55 mld dolarów. Dotyczą one Chorwacji, Kanady, Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Korei Południowej i Libanu.

Według oficjalnego komunikatu Defense Security Cooperation Agency (DSCA), największy wartość ma umowa z Chorwacją, która chce przeznaczyć 757 mln dolarów na odnowienie i modernizację swoich 76 bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley. Wozy te są starszego typu, jeszcze z czasów Operacji Pustynna Burza. Chorwaci chcą ulepszyć ich możliwości.

Modernizacja ma dotyczyć konserwacji, a także ulepszenia radiostacji, opancerzenia czy dostarczenia symulatorów. W ramach pakiety, Chorwacji mają dostać także wyrzutnie granatów dymnych M257, 84 karabiny maszynowe M240 oraz ok. 1 700 przeciwpancernych pocisków rakietowych naprowadzanych radiowo z rodziny TOW, w tym: 1,1 tys. pocisków TOW 2A, 100 rakiet TOW 2B i 500 pocisków w wersji bunker buster, do niszczenia umocnień. Ponadto, Chorwaci otrzymają części zamienne, wsparcie techniczne czy przegląd silników.

Głównym wykonawcą prac mają być zakłady BAE Systems w York w Pensylwanii oraz Raytheon Missile Systems w Tucson, w stanie Arizona. Amerykania zaznaczają, że transakcja poprawi bezpieczeństwo Chorwacji, w tym w ramach NATO i przyczyni się do zwiększenia potencjału chorwackiej armii, w tym w kontekście zapewnienia stabilizacji w regionie.

Część komentatorów zwraca uwagę, że choć same Bradleye przekazywane są Chorwatom nieodpłatnie, to prawdopodobnie poniosą oni znaczne koszty dodatkowe związane z zakupem. Wskazują na to m.in. powyższe informacje.

O zamiarze pozyskania bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley Chorwacja informowała blisko rok temu. Chodzi o pojazdy z nadwyżek magazynowych armii USA, które wymagają jednak nie tylko modernizacji, ale też remontu. Zapowiadano przy tym utworzenie w Chorwacji lokalnego centrum serwisowego. Bradleye mają zastąpić używane przez chorwackie wojska lądowe bojowe wozy piechoty M-80. Chorwacji posiadają 128 takich pojazdów, pochodzących jeszcze z czasów istnienia Jugosławii.

DSCA zaznacza, że faktyczne transakcje odbędą się według ogłoszonych form. Po zatwierdzeniu przez Kongres, klient zagraniczny zaczyna negocjacje ws. ceny i jakości i oba te czynniki mogą w trakcie rozmów ulec zmianie.

W ramach pozostałych umów, Kanada chce ulepszyć pięć swoich samolotów transportowych C-17 za 275 mln dolarów, a Brazylia zamierza przeznaczyć 70 mln dolarów na modyfikację posiadanych torped MK 46 Mod 5 A(S) do „lekkiego” typu MK 54 Mod 0, dla swoich okrętów i śmigłowców. Liban zamierza kupić 300 pojazdów M1152 HMMWV za 55,5 mln dolarów, przy czym jest to pierwsza zaaprobowana za kadencji prezydenta Donalda Trumpa transakcja dla Libanu.

Arabia Saudyjska, jak poinformowano, wnioskuje o 350 mln dol. w formie usług wsparcia na okres 5 lat, które miałyby zostać zaspokojone poprzez specjalną misję szkoleń wojskowych USA w Rijadzie. W instytucji tej jest około 330 ludzi, którzy pomagają w szkoleniu saudyjskiego wojska. Z kolei Korea Południowa zamierza zakupić dwa okrętowe systemy obrony przeciwrakietowej MK 15 MOD 25 Phalanx, wraz 4 tys. sztuk amunicji i pakietem szkoleniowym. Według DSCA, Koreańczycy zamierzają zainstalować te systemy na pokładzie swoich nowych niszczycieli KDX-III.

defensenews.com / dsca.mil / Kresy.pl