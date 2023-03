Morawiecki: przekazanie Ukrainie MiGów-29 możliwe w ciągu 4-6 tygodni

To może nastąpić w ciągu najbliższych 4-6 tygodni – oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Odpowiedział w ten sposób na pytanie dotyczące przekazania Ukrainie przez Polskę myśliwców MiG-29.

Szef rządu został zapytany na konferencji prasowej o deklarację prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie myśliwców MiG-29 dla Ukrainy. „To może nastąpić w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni” – odpowiedział, cytowany przez portal WNP.

Przypomnijmy, że prezydent Duda zadeklarował w ubiegłą środę gotowość do przekazania tych samolotów Ukrainie. Wyraził opinię, że powinno się to odbyć w ramach międzynarodowej koalicji. „Ta pozostała część MiG-ów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych – jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć” – oświadczył prezydent w wywiadzie dla CNN.

Nie sprecyzował, co miał na myśli, mówiąc o „pozostałej części MiG-ów 29”. Dodajmy, że w mediach pojawiały się wcześniej doniesienia, według których Polska rzekomo wysłała Ukrainie nie tylko części zamienne, ale również częściowo zdemontowane maszyny jako „części zapasowe”.

Dzień później szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot dodał, że „nie będzie to duża liczba”.

Przeczytaj: Media: Polska przekazała Ukrainie prawie cały zapas części zamiennych i uzbrojenia do MiG-29

Przypomnijmy, że podobną deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki już w ubiegłym miesiącu. Powiedział, że Polska jest gotowa wesprzeć Ukrainę swoimi myśliwcami MiG, ale tylko wtedy, gdy powstanie szersza koalicja ze Stanami Zjednoczonymi na czele.

Zobacz także: Premier Łotwy: Myśliwce dla Ukrainy to tylko kwestia czasu

Czytaj również: The Spectator: Chiny wpłynęły na USA, blokując wysłanie polskich MiG-29 na Ukrainę

wnp.pl / Kresy.pl