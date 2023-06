Uzbekistan podpisał kontrakt na dostawy gazu z Rosji

Rosja będzie dostarczać Uzbekistanowi 2,8 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Jest to określone w umowie kupna-sprzedaży gazu zawartej między UzGasTrade a Gazprom Export,

Opodpisanym kontrakcie poinformował w poniedziałek, za służbą prasową Ministerstwa Energii Uzbekistanu, portal Fergana. Dokument został podpisany 16 czerwca przez uzbeckiego ministra energetyki Żurabka Mirzamachmudowa i prezesa zarządu Gazpromu Aleksieja Millera. Okres obowiązywania umowy wynosi dwa lata. Import rosyjskiego gazu rozpocznie się 1 października bieżącego roku. Uzbekistan będzie od tej daty odbierał 9 mln metrów sześciennych dziennie.

Ministerstwo Energii podkreśliło, że kontrakt został opracowany w całości na warunkach komercyjnych. „To jedno z działań mających na celu częściowe zaspokojenie rosnącego z roku na rok zapotrzebowania konsumentów w naszej republice na gaz ziemny i pomyślne przejście sezonu jesienno-zimowego” – wyjaśnił resort.

Koszt rosyjskiego gazu nie został ujawniony. Ministerstwo Energii zaznaczyło jedynie, że zostało to uzgodnione na podstawie cen rynkowych w regionie, kosztów gazu w Uzbekistanie oraz planów władz republiki dotyczących zreformowania procedury ustalania cen na zasadach rynkowych.

Ministerstwo ujawniło, że „mapa drogowa” przewiduje prace nad naprawą i modernizacją systemu przesyłu gazu w Uzbekistanie. Do września planowana jest wymiana trzech pompowni, całkowity remont i renowacja 11 różnych typów pompowni, budowa 22 km nowych gazociągów magistralnych oraz remont 56 km gazociągów już istniejących.



Rosyjskie plany eksportu gazu do Uzbekistanu w tranzytem przez Kazachstan stały się znane pod koniec listopada 2022 roku. Następnie Władimir Putin zaproponował utworzenie „trójstronnej unii gazowej” z wymienionymi republikami. Później pojawiły się pogłoski, że władze rosyjskie zaproponowały Taszkentowi kupno uzbeckiego systemu przesyłowego przez Gazprom i scedowanie na niego praw do eksportu gazu do Chin. Doszlo do podpisania przez strony „mapy drogowej” współpracy w sektorze gazowym, przypomniała Fergana. Taszkent odrzucił ideę unii gazowej.

Ministerstwo Energii Uzbekistanu zapewniło, że dokument przewiduje jedynie dostawy gazu ziemnego na rynek krajowy w wymaganych ilościach – wyłącznie na warunkach komercyjnych i z pełnym zachowaniem własności krajowego systemu przesyłu gazu. Moskwa stwierdziła, że ​​idea unii gazowej nie implikuje żadnych warunków politycznych.

W kwietniu Żurabek Mirzamachmudow poinformował, że dostawy rosyjskiego gazu mają odbywać się gazociągiem Azja Centralna-Centrum.

fergana.news/kresy.pl