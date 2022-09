„Rząd nie radzi sobie z tą kryzysową sytuacją” – górnicy gotowi do strajku

Związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” zdecydowali się na ogłoszenie pogotowia strajkowego.

O decyzji związkowców poinformował przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz, który wystąpił w środę na konferencji prasowej. „Wiemy, że to sytuacja nadzwyczajna, bo mamy wojnę, wcześniej pandemię, ceny surowców oszalały. Jakiekolwiek przewiadywania mijają się z sensem i z celem, natomiast rząd prowadzi działania doraźne, nie proponuje rozwiązań systemowych, w kontekście wysokich cen energii” – powiedział działacz związkowy.

Opisał on na czym będzie polegać pogotowie strajkowe – „Na razie to działania informacyjne w zakładach, wywiesimy flagi, plakaty” – zacytował portal Polsat News. Kolorz spodziewa się jednak eskalacji działań strajkowych – „Pewnie skończy się to w Warszawie”.

Przedstawił również postulaty związkowców – „Postulujemy do rządu, by natychmiast zawiesił obligo giełdowe. Według naszych ekspertów ustabilizowałoby to rynek i spowodowało spadek cen o 40, 50 proc.” Kolorz posunął się nawet do twierdzenia, że w takich warunkach „inflacja by wręcz malała”.

Jak stwierdził Polska jest „jedynym państwem, gdzie obligo wynosi 100 procent”, dodając – „Nadzwyczajna sytuacja i my proponujemy działania nadzwyczajne, problem tylko, żeby rząd zaczął słuchać równie mądrych lub mądrzejszych” – powiedział Kolorz. Domagał się od premiera Mateusza Morawieckiego, by postawił na forum Rady Europejskiej już w najbliższy piątek żądanie zawieszenia systemu handlu emisjami (ETS).

Kolorz mówił o sytuacji w swoim województwie – „Z perspektywy śląskiej patrząc, gdzie my mamy dużo firm przemysłowych, jak mają płacić 1500, 1200 zł, a koszt produkcji to 650, 700 zł no to coś tu nie gra. Bym powiedział, że ceny są spekulacyjne”.

polsatnews.pl/kresy.pl