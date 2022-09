Ukraina może eksportować do Polski 100 tysięcy ton węgla

Na wniosek strony polskiej Ukraina rozważy otwarcie kontyngentów na eksport 100 tys. ton węgla do Polski.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że na wniosek strony polskiej Ukraina rozważy otwarcie kontyngentów na eksport 100 tys. ton węgla do Polski we wrześniu.

„Na polecenie Prezydenta Ukrainy, na wniosek strony polskiej, Ukraina jest gotowa rozważyć możliwość otwarcia kwot na eksport węgla do Polski. Sprawa dotyczy ok. 100 tys. ton we wrześniu, które nasi polscy partnerzy teraz krytycznie potrzebują” – napisał Szmyhal.

Підтримуємо наших 🇵🇱 друзів. На доручення Президента України готові відкрити квоти на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим партнерам. Учора спільний план дій обговорили з @MorawieckiM. 1/2 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 10, 2022

Dodał, że zapasy węgla w ukraińskich magazynach wynoszą prawie dwa miliony ton, czyli 2,5 razy więcej niż w tym dniu w ubiegłym roku, „więc jesteśmy gotowi wspierać naszych polskich przyjaciół”.

„Ponadto aktywnie przebudowujemy obecnie linię przesyłową z naszej elektrowni jądrowej Chmielnicki do polskiej podstacji w Rzeszowie. Planowaliśmy zakończyć ją do 14 grudnia, ale ponieważ przyspieszyliśmy prace, możemy ją zakończyć tydzień wcześniej. Dzięki temu będziemy mogli eksportować do Polski dodatkowe 1000 MW. Z naszej strony prosimy Polskę o przyczynienie się do rozszerzenia kwot eksportowych w ramach ENTSO-E” – powiedział Szmyhal.

Według niego Ukraina eksportuje obecnie tylko 300 MW energii elektrycznej do europejskiej sieci energetycznej. „Robimy wszystko, co możliwe, aby do końca 2022 r. ilość dostępnych mocy przesyłowych w kierunku Słowacji, Rumunii i Węgier wzrosła o kolejne 200-300 MW, a w kierunku Polski – o ponad 1000 MW” – powiedział Szmyhal.

Zobacz też: Ukraina zaproponowała Niemcom dostarczenie energii ze swoich elektrowni jądrowych

W piątek z wizytą w Kijowie przebywają premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Łotwy Egils Levits, gdzie spotkali się z prezydentem Zełenskim. Politycy omówili m.in. kwestie energetyczne.

Ukraiński prezydent poinformował, że politycy omówili kwestie energetyczne. „Jesteśmy zainteresowani tym, aby Ukraina mogła wesprzeć Polskę i zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnego, przyszłego kryzysu energetycznego” – zadeklarował.

Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z ukraińskim prezydentem podziękował za gotowość do sprzedaży energii z Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej do Polski. Jak podkreślał, prezydent Zełenski pokazał, że „świetnie rozumie naszą sytuację”.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że „dziś, ze względu na embargo na rosyjski węgiel, ściągamy ten węgiel z całego świata”. „Aby go nie spalać w polskich elektrowniach, przydało by nam się trochę prądu z Ukrainy, o ile oczywiście będzie to możliwe. Ale usłyszałem od pana prezydenta, że tak, będzie to jak najbardziej w krótkim czasie możliwe” – oznajmił premier.

Morawiecki podkreślał, że wierzy w to, że pomoc kierowana do Ukrainy w postaci dostaw broni, a także organizowanie pomocy finansowej, będzie skuteczna i doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy.

Kresy.pl