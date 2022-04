Niemiecki koncern gotowy do dostarczenia Ukrainie kilkadziesiąt bojowych wozów piechoty

Nie zamierzamy mieszać się w tę wojnę za pomocą broni i wysyłania żołnierzy - oświadczył w piątek Zoltan Kovacs, rzecznik premiera Węgier, cytowany przez portal telewizji CNN.

"Wiemy, co mamy robić. Robimy wszystko, co mamy do dyspozycji, ale nie będzie to to, co próbujecie nam wmówić. Wierzę, że pan Zełenski reprezentuje ukraiński interes narodowy. Widzimy niepokojące obrazy i tragedię, która dzieje się na Ukrainie" - powiedział Kovacs.