UEFA przywraca młodzieżowym reprezentacjom Rosji możliwość brania udziału w międzynarodowych rozgrywkach, PZPN zapowiada bojkot spotkań

Jak poinformował we wtorek The Guardian, UEFA zdecydowała się częściowo znieść zakaz nałożony na rosyjskie drużyny, zezwalając reprezentacjom tego kraju do lat 17 na udział w rozgrywkach od tego sezonu.

Wszystkie rosyjskie drużyny, zarówno na poziomie klubowym, jak i międzynarodowym, zostały wykluczone z wydarzeń UEFA od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Opracowywane są jednak plany częściowego złagodzenia tych zasad i umożliwienia nieletnim udziału w zawodach, uzasadniając, że dzieci nie powinny być karane za czyny dorosłych.

„Szczególnie bolesne jest to, że w wyniku utrzymującego się konfliktu pokolenie nieletnich zostaje pozbawione prawa do rywalizacji w międzynarodowej piłce nożnej” – czytamy w oświadczeniu UEFA. „Z tych powodów komitet wykonawczy UEFA zdecydował, że rosyjskie drużyny składające się z młodszych zawodników zostaną ponownie dopuszczone do rozgrywek w trakcie tego sezonu”.

Komitet wykonawczy, w którym nadal znajduje się prezes Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Aleksander Diukow, ogłosił plany poszukiwania rozwiązania, które umożliwiłoby rosyjskim drużynom do lat 17 grę w rozgrywkach mężczyzn i kobiet. Jednym z głośnych przykładów może być pozostawienie Rosji otwartej furtki do późnego przystąpienia do eliminacji Mistrzostw UEFA do lat 17, które rozpoczynają się w środę i kończą pod koniec listopada.

Wszelkie mecze rozgrywane przez drużyny rosyjskie będą rozgrywane bez ich flagi narodowej, hymnu i stroju. W mocy pozostaje także zakaz rozgrywania meczów na terytorium Rosji.

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin zdawał się łagodzić obawy przed szerszym powrotem, wykluczając dalsze złagodzenie zakazu. „Ciągłe zawieszenie UEFA w meczach z rosyjskimi drużynami dla dorosłych odzwierciedla jej zaangażowanie w przeciwstawienie się przemocy i agresji” – powiedział.

„UEFA jest zdecydowana utrzymać to stanowisko do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju. Jednak zakazując dzieciom udziału w naszych konkursach, nie tylko nie uznajemy i nie przestrzegamy podstawowego prawa do ich całościowego rozwoju, ale bezpośrednio je dyskryminujemy”.

Prezes PZPN Cezary Kulesza zapowiedział bojkot spotkań: “Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja”.

Z zaskoczeniem przyjąłem wczorajsze oświadczenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 27, 2023

Młodzieżowe drużyny Anglii nie zagrają z Rosją, ogłosił we wtorek angielski Związek Piłki Nożnej (FA) po ogłoszeniu przez UEFA planów przywrócenia rosyjskich drużyn do lat 17 do europejskich rozgrywek. FA oświadczył, że nie zgadza się z decyzją UEFA. „Nie popieramy stanowiska w sprawie ponownego dopuszczenia Rosji do zawodów UEFA Age Grade Competition i podtrzymujemy nasze stanowisko, że reprezentacje Anglii nie będą grać z Rosją” – powiedział agencji Reuters rzecznik FA.

