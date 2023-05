Puchar Rumunii dla klubu mniejszości węgierskiej [+VIDEO]

Klub piłkarski z zamieszkanego przez kresowych Węgrów z miasta Sfântu Gheorghe (węg. Sepsiszentgyörgy) zdobył po raz kolejny Puchar Rumunii.

W środę odbył się mecz finałowy Pucharu Rumunii. Obrońcą trofeum był klub OSK Sepsi Sfântu Gheorghe. Występował przeciw bardziej utytułowanemu, ale w tym sezonie radzącemu sobie gorzej w lidze Universitatea Cluj z Kluż-Napoki. Pojedynek okazał się na tyle wyrównany, że żadna z drużyn nie był w stanie rozstrzygnąć go w regulaminowym czasie gry, ani nawet w dogrywce.

Konieczne okazały się zatem rzuty karne. W nich zwyciężył Sepsi w stosunku 5-4. Tym samym zdobył Puchar Rumunii po raz drugi, po pierwszym tego rodzaju sukcesie w zeszłym roku.

🏆 Finally in our hands!

— 🇵🇪 Sepsi OSK in English (not official) 🇵🇪 (@SepsiOSK) May 24, 2023