Czesław Michniewicz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej [+VIDEO/+FOTO]

Portugalczyka Paulo Sousę, który opuścił fotel selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej pod koniec grudnia, zastąpi Czesław Michniewicz.

Prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił w poniedziałek nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Będzie nim Czesław Michniewicz.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Ogłaszając nazwisko nowego opiekuna kadry Kulesza napisał na Twitterze, że jest to „najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami”, czyli przed meczem barażowym z Rosją na wyjeździe 24 marca br. Poinformował też, że z Michniewiczem podpisano kontrakt do końca 2022 roku z opcją jego przedłużenia.

Podjąłem decyzję o powołaniu Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Podpisaliśmy umowę do końca 2022 roku, z opcją przedłużenia. Uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami. Myślimy już tylko o #MisjaMoskwa! 🇵🇱 pic.twitter.com/o4OymPSJgU — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 31, 2022

W materiale zamieszczonym mediach społecznościowych przez prowadzony przez PZPN profil „Łączy nas piłka” już po zatrudnieniu Michniewicza, nowy selekcjoner podkreślił, że posiada już doświadczenie w pracy z kadrą (był w latach 2017-2020 selekcjonerem reprezentacji U-21). „Dziś myślimy tylko o Moskwie, o Rosji i na tym się skoncentrujemy, ale musimy się totalnie zanurzyć w naszym przeciwniku, wiedzieć o nim wszystko” – mówił Michniewicz.

Nowy selekcjoner powiedział też, że spodziewając się iż może objąć polską kadrę, zagłębił się w tematykę rosyjskiego futbolu, „kto może grać, kto nie będzie grał, jacy zawodnicy w jakich klubach grają”. Zapowiedział, że w najbliższym czasie on i jego sztab będą chcieli skontaktować się z zawodnikami reprezentacji, szczególnie tymi, z którymi nie miał okazji pracować oraz najważniejszymi dla reprezentacji. W tym kontekście wymienił Roberta Lewandowskiego, z którym będzie chciał porozmawiać osobiście w Monachium.

🆕🎥 Pierwszy wywiad selekcjonera Czesława Michniewicza dla Łączy nas piłka:

"Zrobimy wszystko, aby każdy Polak był dumny ze swojej reprezentacji, a naszym celem jest Katar!" 🇵🇱

Zapraszamy do oglądania. ⤵️ pic.twitter.com/GxzpsRMhn5 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 31, 2022

Czesław Michniewicz urodził się w 1970 roku we wsi Brzozówka na Grodzieńszczyźnie, na terenie obecnej Białorusi. Podczas kariery zawodniczej występował na pozycji bramkarza, m.in. w Bałtyku Gdynia i Amice Wronki. Później pracował jako trener, m.in. w Lechu Poznań i Zagłębiu Lubin. Z tym drugim klubem zdobył w 2007 roku mistrzostwo Polski. W lipcu 2017 roku przeszedł na posadę selekcjonera reprezentacji do lat 21. Prowadzona przez niego kadra zasłynęła m.in. pokonaniem w barażach do MME w 2019 roku Portugalii, a na mistrzostwach Belgii i Włoch. W 2020 roku związał się z Legią Warszawa, gdzie m.in. wywalczył mistrzostwo Polski w sezonie 2020/21 i awansował do fazy grupowej Ligi Europy. W październiku ub. roku został odsunięty od zespołu po serii porażek i od tamtej pory był bez pracy.

Czesław Michniewicz zastąpi Portugalczyka Paulo Sousę, który niespodziewanie opuścił fotel selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej pod koniec grudnia, przenosząc się do Brazylii, na posadę trenera Flamengo.

Kresy.pl / pap.pl