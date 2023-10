Holenderski klub piłkarski dziękuje Polakom za wyzwolenie miasta spod niemieckiej okupacji

Holenderski klub piłkarski NAC Breda podziękował Polakom za wyzwolenie miasta Breda spod niemieckiej okupacji.

W niedzielę miała miejsce 79. rocznica wyzwolenia holenderskiej Bredy przez 1. Polską Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. Stanisława Maczka. “Dokładnie 79 lat temu Breda została wyzwolona przez 1. Polską Dywizję Pancerną dowodzoną przez Stanisława Maczka. Kilka lat temu nasi kibice złożyli ten piękny hołd” – napisał klub NAC Breda na platformie X.

Do wpisu dodano zdjęcie, na którym widać m.in. baner z napisem “dzięki” i polskich żołnierzy pod przywództwem gen. Maczka.

🙏🇵🇱 #Dzieki Vandaag precies 79 jaar geleden werd Breda bevrijd door de 1e Poolse pantserdivisie onder leiding van Stanisław Maczek. Enkele jaren geleden brachten onze supporters dit prachtige eerbetoon 💛🖤#NACpraat pic.twitter.com/o7y24Oo6d2 — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) October 29, 2023

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. 1. Dywizja Pancerna wylądowała na plażach Arromanches w Normandii, gdzie została przydzielona do 2. Korpusu 1. Armii Kanadyjskiej. Dywizja gen. Maczka była jedyną spośród pięciu dywizji pancernych 21. Grupy Armii, która w kilka dni po przetransportowaniu do Normandii, wzięła udział w ciężkich walkach. Przez niemal dwa tygodnie nieprzerwanie prowadziła działania mające na celu zamknięcie drogi odwrotu jednostkom niemieckiej 5. Armii Pancernej i 7. Armii Polowej. Walki te, w polskiej historiografii określane jako bitwa pod Falaise, dotyczą ostatnich dwóch faz bitwy w Normandii, trwających od 7 do 22 sierpnia 1944 r. Pierwsza faza to operacja “Totalize”, a druga to operacja “Tractable”, która stanowiła chrzest bojowy polskiej dywizji.

30 sierpnia 1944 r. dywizja przystąpiła do pościgu za cofającym się nieprzyjacielem, wyzwalając wiele miejscowości w północnej Francji, m.in. Abbeville i Saint-Omer. Z kolei 6 września przekroczyła granicę Belgii, wyzwoliła Poperinge, Ieper, Roeselare, Tielt, część Gandawy, Lokeren, Beveren-Waas i Sint-Niklaas. Osiągnięcie Tielt i kanału Gandawa–Ostenda w rejonie Aalter 8/9 września zakończyło okres pościgu.

Pod koniec września 1944 r. 1. Dywizja Pancerna została operacyjnie podporządkowana brytyjskiemu 1. Korpusowi, w ramach którego prowadziła natarcie zmierzające do opanowania rejonu Baarle-Nassau, co udało się dokonać 2 października. Po trzytygodniowej przerwie dywizja rozpoczęła działania, które zakończyły się 29 października zdobyciem Bredy.

ipn.gov.pl / Kresy.pl