UE chce redukcji emisji. Każde państwo członkowskie otrzyma „cel krajowy”

We wtorek Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy zakładające zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku. W przypadku transportu drogowego i morskiego, sektora rolniczego, a także niektórych gałęzi przemysłu emisje miałyby zostać zredukowane o 40 proc. w porównaniu do roku 2005. Każde państwo członkowskie otrzymało „cel krajowy”.

Rada UE poinformowała we wtorek o przyjęciu dwóch rozporządzeń. W komunikacie wskazano, że mają umożliwić „ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.”. „W nowym rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określono cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE o 40 proc. w porównaniu z 2005 r. do 2030 r. w transporcie drogowym i krajowym morskim, budynkach, rolnictwie, sektorze odpadów i gałęziach przemysłu lekkiego” – pisze portal Do Rzeczy, powołując się na komunikat Rady UE.

„Rozporządzenie wyznacza cele krajowe dla każdego państwa członkowskiego i dostosowuje sposób, w jaki państwa członkowskie mogą wykorzystywać elastyczność, aby osiągnąć swoje cele” – podano na stronie Rady UE.

W przypadku rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określono bardziej rygorystyczne cele redukcji emisji dla państw UE na 2030 r.

Rozporządzenie w sprawie sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) ma z kolei zwiększyć udział sektora w procesie osiągania ogólnych celów klimatycznych UE na 2030 r. Jeśli chodzi o kwestię użytkowania gruntów i leśnictwa, dokument określa ogólny cel UE na poziomie 310 Mt ekwiwalentu pochłaniania CO2 netto w 2030 r.

Każdy kraj członkowski otrzyma wiążący cel krajowy na 2030 r. Dodatkowo będzie musiał zobowiązać się do osiągnięcia sumy emisji i pochłaniania netto gazów cieplarnianych w okresie od 2026 do 2029 r.

Rozporządzenie przewiduje „elastyczność”, dzięki której państwa członkowskie mogą osiągnąć te cele – uważa Rada UE.

To ostatni etap unijnej procedury legislacyjnej. Rozporządzenia zostaną podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Następnie wejdą w życie.

