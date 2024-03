Tysiące granatników Carl Gustaf M4 dla Polski [+VIDEO]

W poniedziałek w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni podpisana została umowa na dostawę kilku tysięcy granatników Carl-Gustaf M4 do Sił Zbrojnych RP.

W poniedziałek w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni odbyło się spotkanie wicepremiera – ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Szwecji Pålem Jonsonem.

Podczas spotkania, w obecności szefów resortów obrony Polski i Szwecji, podpisana została umowa na dostawę kilku tysięcy granatników Carl-Gustaf M4 do Sił Zbrojnych RP. W ramach umowy Wojsko Polskie otrzyma także amunicję: przeciwpancerną, odłamkowo-burzącą, przeciwpancerno-odłamkową, burzącą, wielofunkcyjną, dymną, oświetlającą, szkolną, treningową i ćwiczebną. Siły Zbrojne RP razem z granatnikami otrzymają również pakiety logistyczny i szkoleniowy oraz dokumentację techniczną.

Przedmiotem rozmów szefów resortów obrony były m.in. kwestie współpracy polsko-szwedzkiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, realizacji kontraktów, pomocy Ukrainie oraz powitania Szwecji jako członka w NATO.

“Szwecja to nasz ważny partner. Tym bardziej, że dziś przywitałem pana ministra nie tylko Polsce, ale przywitałem pana ministra również w NATO. Cieszymy się ogromnie, że Szwecja staje się członkiem NATO, naszego sojuszu bezpieczeństwa, który daje nam niezwykłe gwarancje. (…) Mogłem dziś usłyszeć, że Szwecja wie, że wstępuje do paktu, który jest zorganizowany na rzecz współpracy, ale co najważniejsze wstępuje do paktu, który będzie bronił każdego skrawka ziemi państw członkowskich NATO. Pan minister w imieniu Królestwa Szwecji wyraził pełne oddanie dla artykułu piątego” – mówił Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrem obrony Szwecji.

“Bardzo się cieszę z faktu wstępowania Szwecji do NATO, co podkreśla naszą solidarność i współpracę. Polska i Szwecja nie będą już tylko partnerami, ale także sojusznikami w ramach NATO. Jesteśmy pod wrażeniem inwestycji Polski w infrastrukturę obronną. Szwecja będzie wspierać Polskę nie tylko w rejonie Morza Bałtyckiego, ale w ramach całego Sojuszu” – dodał Jonson.

