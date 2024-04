Polskie FA-50 “uziemione od miesięcy”

Lekkie myśliwce szkolno-bojowe FA-50, które Polska kupiła od Korei Południowej, od miesięcy są uziemione ze względu na konieczność przygotowania ich do służby – potwierdził Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując doniesienia mediów na ten temat.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Rzeszowie minister odniósł się do raportu, stwierdzając, że choć rząd PiS zawarł kilka transakcji na zakup sprzętu wojskowego, to nie zorganizował odpowiednich dokumentów, które przygotowałyby siły zbrojne do wdrożenia maszyn.

Jego zdaniem po otrzymaniu przez armię zakupionych samolotów FA-50 nie były one jeszcze gotowe do startu i do użycia.

“Wojsko musiało włożyć mnóstwo pracy, aby otrzymać odpowiednie certyfikaty i pozwolenia” – stwierdził. “Od tego czasu zajęto się tym, ale ta sytuacja pięknie ilustruje, jak samo poinformowanie opinii publicznej o zorganizowanym zakupie nie oznacza, że praca została wykonana… Odpowiednia infrastruktura, środki bezpieczeństwa, przygotowania, zdobycie wszystkich pozwoleń – tylko to oznacza, że sprawa jest sfinalizowana”.

Jednocześnie Kosiniak-Kamysz powiedział, że obecny rząd podchodzi do kwestii modernizacji polskiej armii w sposób kompleksowy.

💬 Przez miesiące od momentu objęcia rządu podjęliśmy wszelkie starania, by uzyskać jak najszybciej wszystkie potrzebne zgody i certyfikaty do użytkowania samolotów FA-50. Sam zakup nie wystarczy – czego nie rozumieli nasi poprzednicy. Naprawiamy to. 🍀@KosiniakKamysz

📍Kraków pic.twitter.com/yYR84GkVRb — 🍀 PSL (@nowePSL) April 15, 2024

Jak informowaliśmy, w połowie grudnia biuro Korea Aerospace Industries Ltd. ds. Europy Środkowej w Warszawie poinformowało, że firma będzie ściśle współpracowała z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. przy realizacji polskiego programu FA-50.

We wrześniu 2022 r. podpisano dwie umowy wykonawcze dotyczące pozyskania od strony koreańskiej 48 lekkich samolotów bojowych rodziny FA-50. Obecnie Polska ma już dwanaście egzemplarzy FA-50.