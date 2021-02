Kosiniak-Kamysz: Jeśli rząd nie otworzy gospodarki w tym tygodniu, to wystąpimy z pozwem zbiorowym

„Jeśli rząd w tym tygodniu nie otworzy gospodarki, to jako parlamentarzyści wystąpimy z pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa; będziemy zapraszać wszystkich pokrzywdzonych, by do tego pozwu się dołączyli” – oświadczył we wtorek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL został zapytany we wtorek na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o to, kto w imieniu pracodawców, przedsiębiorców i pracowników wystąpi z zapowiadanym pozwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa. „Wystąpimy jako parlamentarzyści. Poprosimy oczywiście prawników, którzy już przygotowują pozew zbiorowy. I będziemy zapraszać tych wszystkich, którzy są pokrzywdzeni, żeby do tego pozwu zbiorowego dołączyli” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że jest to inicjatywa „w obronie przedsiębiorczości i przedsiębiorców”. „Walczymy o nich, jesteśmy ich można powiedzieć pasem transmisyjnym, przekazujemy ich pomysły do Sejmu, jesteśmy ich reprezentantem” – dodał.

Lider PSL został zapytany, do kiedy rząd ma czas na otwarcie gospodarki oraz tym samym uniknięcie pozwu. Odpowiedział, że rząd w tym tygodniu powinien otworzyć gospodarkę. „W tym tygodniu rząd powinien też prowadzić rozmowy z przedsiębiorcami” – dodał.

Od poniedziałku przestały obowiązywać niektóre obostrzenia, które zostały nałożone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. Sklepy w galeriach handlowych są otwarte od 1 lutego, nie ma już godzin dla seniorów. Limit osób obowiązuje jednak nadal w placówkach handlowych, wymóg noszenia maseczek oraz zachowania dystansu. Restauracje i bary nadal sprzedają tylko na wynos.

Działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness jest zawieszona do 14 lutego.

Funkcjonowanie branży hotelarskiej pozostaje ograniczona.

pap / wnp.pl / Kresy.pl