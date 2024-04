“Od przedszkolaka do seniora każdy musi być przygotowany”. Żołnierze wejdą do polskich szkół

Resorty obrony narodowej oraz edukacji rozpoczynają projekt pilotażowy “Edukacja z wojskiem”. “Od przedszkolaka do seniora każdy z nas musi być przygotowany na różne wyzwania” – oświadczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister edukacji Barbara Nowacka przedstawili założenia nowego projektu. Jak wskazali, głównym celem akcji jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Polaków. Projekt “Edukacja z wojskiem” wystartuje 6 maja, a zakończy się przed końcem roku szkolnego, czyli 20 czerwca.

Wojskowi mają odwiedzać szkoły i przekazywać praktyczne informacje wszystkim uczniom i nauczycielom. Projekt obejmie blisko 3,5 tys. szkół z całego kraju.

“Pilotażowy program “Edukacja z wojskiem” pozwoli dowiedzieć się młodzieży o rzeczach dziś niezbędnych. Uczniowie nabiorą poczucie, że są odporni, odpowiedzialni i gotowi do wspierania Polski w sytuacjach kryzysowych” – oświadczyła minister Nowacka.

Trzygodzinne bloki zajęć, realizowane w ramach programu, mają być dostosowane do wieku i zainteresowań młodzieży.

Wymieniła, czego będą dotyczyły zajęcia: “rozpoznawanie sygnału alarmowego, informacja o miejscach bezpiecznych, czy nauka jak chronić się przed cyberzagrożeniami, to tylko niektóre z zagadnień”.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że szkoła “jest miejscem, które powinno uczyć i oswajać jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych”, a celem rządu jest “podnoszenie obronności społeczeństwa”.

“Od przedszkolaka do seniora każdy z nas musi być przygotowany na różne wyzwania” – powiedział szef MON.

“Zatem po to, by Polska była bezpieczniejsza, doszliśmy do wspólnego wniosku, że trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie do szkół. Pokazać wojsko w szkole. Pokazać, co można zrobić. Pokazać, jak przygotować się na momenty kryzysowe, jak udzielać pierwszej pomocy” – wskazał wicepremier.

