Rząd luzuje niektóre obostrzenia, ale restauracje, siłownie i hotele wciąż mają być zamknięte

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił w czwartek na konferencji prasowej zmiany, które od 1 lutego zajdą w obostrzeniach przeciwepidemicznych. Zostaną otwarte sklepy w galeriach handlowych, galerie sztuki i muzea a także przestaną obowiązywać „godziny dla seniorów” w sklepach. Pozostałe obostrzenia, w tym zamknięcie restauracji i barów, siłowni, hoteli oraz stoków narciarskich, pozostają bez zmian.

Minister Niedzielski ocenił, że w ostatnim tygodniu sytuacja epidemiczna „trochę” się poprawiła i wydaje się ustabilizowana. „Pierwszy raz od bardzo długiego czasu liczba hospitalizacji spadła poniżej 14 tys”. – mówił minister. Jego zdaniem jest to zasługa dyscypliny społecznej.

Jednocześnie szef resortu zdrowia wskazywał na ryzyka związane z sytuacją epidemiczną na świecie oraz nowymi mutacjami koronawirusa. Według niego z zagranicy płyną „bardzo złe sygnały” i ciężko oczekiwać, by Polska pozostała „zieloną wyspą”. Przypominał, że w Polsce pojawiła się bardziej zaraźliwa mutacja brytyjska. Jak oceniał, należy te ryzyka brać pod uwagę.

Niedzielski informował, że rząd podjął decyzję, by „w pewnym zakresie” przedłużyć do 14 lutego dotychczasowe ograniczenia przeciwepidemiczne. Wyjątkami będą sklepy w galeriach handlowych, galerie sztuki i muzea, które będą mogły być otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego. Druga różnica to zniesienie „godzin dla seniorów” w sklepach, które do tej pory obowiązywały między godz. 10 a 12.

Minister zdrowia zapowiedział też wprowadzenie możliwości zwolnienia z kwarantanny osób przyjeżdżających z zagranicy, które przedstawią negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem.

W mocy pozostają inne obostrzenia obowiązujące do tej pory, między innymi zamknięcie siłowni, aquaparków, restauracji i barów (z wyjątkiem posiłków na wynos i z dowozem), hoteli (z wyjątkami dla służb mundurowych, medyków i pacjentów), stoków narciarskich. Utrzymane zostają ograniczenia w liczbie uczestników zgromadzeń i nabożeństw.

Następne decyzje w sprawie zmian w obostrzeniach rząd ma zamiar podjąć za dwa tygodnie.

Przypomnijmy, że przedstawiciele Polskiej Federacji Fitness zapowiadali niedawno, że 1 lutego część klubów fitness w Polsce zostanie otwarta dla odwiedzających bez względu na trwające restrykcje. Podkreślali, że jest to efekt niewystarczającej pomocy dla sektora.

Kresy.pl / polsatnews.pl / rmf24.pl