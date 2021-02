Tajlandia: Protesty, policja użyła gumowych kul, armatek wodnych i gazu

W niedzielę tajlandzka policja użyła gumowych kul, armatek wodnych oraz gazu łzawiącego w czasie starć z demonstrantami pod koszarami wojskowymi w Bangkoku. W demonstracji brało udział około dwóch tysięcy osób.

Protestujący rzucali butelkami w policję i maszerowali prosto na koszary 1. Pułku Piechoty, żeby zaprotestować przeciwko zajmowaniu przez szefa rządu, emerytowanego generała Prayutha Chan-ocha, wojskowej rezydencji – informuje agencja „Reuters”. Demonstranci protestowali także przeciwko brakowi zgody sądu na zwolnienie za kaucją czterech aresztowanych liderów wymierzonych w rząd i tajskie elity masowych protestów, które trwają od połowy lipca ubiegłego roku.

Funkcjonariusze ustawili na ulicy wzdłuż ogrodzenia koszar kontenery, rozstawili także bariery z drutu kolczastego na przejściach dla pieszych. Starcia rozpoczęły się, gdy demonstranci próbowali sforsować te przeszkody.

Redakcja portalu „Prachatai” poinformował wieczorem na Twitterze, że są doniesienia o rannych.

22.41 Erawan Center of Paramedics reported there are 9 injured people. 4 were sent to Ratchawithi hospital, 3 to Rama Hospital, 1 to Rama IX Hospital and 1 to Police Hospital. #ม็อบ28กุมภา #ม็อบ28กุมภาบุกรังขี้ข้าปรสิต

