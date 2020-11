Tajlandia zablokowała strony pornograficzne

Ministerstwo gospodarki cyfrowej Tajlandii zdecydowało o zablokowaniu na terenie kraju ponad stu stron internetowych zawierających materiały pornograficzne.

Zablokowanie około 190 stron internetowych udostępniających materiały pornograficzne ogłosił we wtorek tajlandzki minister gospodarki cyfrowej Puttipong Punnakanta. Jak stwierdził decyzja jest częścią eliminowania dostępności pornografii i hazardu w Internecie, która jest sprzeczna z tajlandzkim prawodawstwem. Według portalu Bangkok Post decyzja w tej sprawie została podjęta jeszcze w poniedziałek.

Pisząca o sprawie agencja informacyjna Reutera twierdzi, że decyzja władz wywołała sprzeciwy wśród niektórych użytkowników sieci, którzy wstawiają na portalach społecznościowych hasztag #savepornhub. Także ten, jeden z największych portali pornograficznych został zablokowany. Jego miłośnicy twierdzą nawet, że stało się tak bo na stronie pojawiły się materiały kompromitujące rodzinę królewską. Tajlandczycy znajdowali się wśród 20 narodów, których przedstawiciele najczęściej przeglądali materiały zamieszczane przez Pornhub.

W tajskiej sieci pojawiają się nawoływania do wyjścia na ulice, między innymi na stronie tak zwanej The Anonymous Party na Facebooku. Jednak jak na razie na platformach społecznościowych można zobaczyć zdjęcia nielicznych grupek protestujących przeciwko ograniczeniu dostępu do pornografii. Sprzeciw wyraziła też cytowana przez Reutera Emilie Pradichit, dyrektor fundacji Manushya, która nazwała Tajlandię „krajem cyfrowej dyktatury z konserwatystami u władzy próbującymi kontrolować co młodzi ludzie mogą oglądać”.

Odmienna zdanie ma działaczka społeczna Nuttaa Mahattana, która pochwaliła decyzję rządu. „Nie łączcie tej sprawy z polityką i nie popierajcie aktywności [Pornhub]” – powiedziała aktywistka – „Demokracja nie oznacza, że możesz robić co chcesz bez żadnej odpowiedzialności”.

W Tajlandii już od kilku miesięcy trwają protesty przeciwko premierowi Prayuthowi Chan-ocha, byłemu członkowi junty wojskowej rządzącej krajem. Protestujący, głównie studenci, żądają ograniczenia kompetencji króla

