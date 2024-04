Szmyhal: Słowacja potępia rosyjską agresję

Premier Ukrainy Denys Szmyhal w trakcie spotkania z premierem Słowacji Robertem Fico przekonywał, że Słowacja zdecydowanie stoi po stronie ukraińskiej i potępia rosyjską agresję.

Jak poinformował w piątek portal Euractiv, premier Ukrainy Denys Szmyhal w trakcie spotkania z premierem Słowacji Robertem Fico przekonywał, że Słowacja zdecydowanie stoi po stronie ukraińskiej i potępia rosyjską agresję. Szmyhal docenił „konstruktywne spotkanie” i stwierdził, że „Słowacja zdecydowanie stoi po stronie ukraińskiej i potępia rosyjską agresję”.

„Nie mogę się doczekać tego pewnego wsparcia premiera Fico” – powiedział premier Ukrainy, dodając, że Kijów „poczynił znaczne postępy w osiąganiu wzajemnie korzystnej współpracy” ze Słowacją.

Obaj premierzy porozumieli się m.in. w sprawie nowych połączeń transportowych Kijowa z drugim co do wielkości miastem Słowacji – Koszycami oraz omówili współpracę energetyczną i wojskową ze słowackimi firmami prywatnymi.

Z kolei premier Słowacji Robert Fico poinformował na wspólnej konferencji prasowej z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem na Słowacji, że jego kraj chce szybkiego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Fico zapewnił, że Słowacja wspiera ambicje Ukrainy związane z członkostwem w UE. “To nie jest spekulacja. To absolutne pełne wsparcie” – powiedział.

“Nie jesteśmy krajem, który będzie Wam utrudniał drogę. Wręcz przeciwnie, chcemy pomóc, podzielić się z Wami naszym doświadczeniem w negocjacjach akcesyjnych” – dodał Fico.

Zapewnił, że Słowacja pragnie, aby Ukraina szybko została członkiem Unii Europejskiej, bo „to jest gwarancja perspektyw kraju, rozwoju kraju i pokojowego rozwoju”.

“Trzymamy za Was kciuki” – zapewnił Robert Fico.

Przypomnijmy, że niedawno polskie MSZ krytykowało Słowację za spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

“Z uwagą śledzimy debatę na Słowacji. Monitorujemy także decyzje słowackie. Widzimy je na forach europejskich, takich jak Rada do Spraw Zagranicznych, i tak, to prawda, że pojawiły się pewne mieszane sygnały, czego nie do końca rozumiemy. Mam na myśli na przykład spotkanie waszego ministra spraw zagranicznych z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. To jest coś, czego nie rozumiemy. Mówimy sobie: dlaczego tak się dzieje?” – czytamy w wywiadzie.

Zdaniem Wiśniewskeigo Słowacja jest przyczyną trudnej sytuacji w Grupie Wyszehradzkiej. “Myślę, że jasne jest, że premier Tusk nie krył wątpliwości co do kierunku strategicznego obranego przede wszystkim przez rząd węgierski w stosunku do Rosji i Ukrainy oraz tego, kto jest tu ofiarą, a kto agresorem”.

