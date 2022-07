Minister: W Polsce ilość gazu jest i będzie wystarczająca. „Polska jest w lepszej sytuacji niż inni”

Polska jest w lepszej sytuacji niż inni. (…) Na dzisiaj konieczności ograniczenia dostaw gazu w sezonie zimowym nie widzimy – oświadczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jej zdaniem wyłączenie dostaw surowca przez gazociąg Nord Stream 1 „nie uderza nas w znaczący sposób”. Zapowiedziała, że gdy temperatury spadną niezbędne ilości gazu zapewniać będzie Baltic Pipe.

Minister przypomniała, że już od listopada Polska mówiła, że Rosja rozpoczęła wojnę surowcową i apelowała do Komisji Europejskiej, by wszczęła postępowanie antymonopolowe wobec Gazpromu. „Jak widać była to też zapowiedź wojny na Ukrainie” – powiedziała, cytowana w środę przez portal Interia.

„Jeśli chodzi o Polskę, to na pewno jesteśmy w lepszej sytuacji niż inni. Nasze magazyny są zapełnione” – dodała. Zadeklarowała, że PGNiG ciągle pracuje nad szybkimi inwestycjami w kwestii zwiększania pojemności polskich magazynów, a dostawy gazu mają być stabilne.

Moskwa została zapytana, czy wyłączenie Nord Stream 1 wpływa na polskie dostawy. „Wyłączenie tego gazociągu nie uderza nas w znaczący sposób” – odpowiedziała. Wyraziła opinię, że rząd zapewnił wystarczające ilości surowca, aby zaspokoić konsumpcję krajową. Zadeklarowała, że gdy tylko spadną temperatury, w październiku zacznie funkcjonować gazociąg Baltic Pipe. Podkreśliła, że „jego przepustowość będzie stopniowo zwiększana”.

Dodała, że wyłączenie Nord Stream 1 na dłużej zaszkodzi całej UE, lecz „w Polsce ilość gazu jest i będzie wystarczająca”.

„Na dzisiaj konieczności ograniczenia dostaw gazu w sezonie zimowym nie widzimy” – wskazała.

Dodał, że firmy będące największymi konsumentami gazu w Polsce już teraz ograniczają jego zużycie z własnej inicjatywy. Oznajmiła, że zgodnie z rekomendacjami KE, rząd przygotowuje kampanię społeczną, by zachęcać obywateli do oszczędzania surowca.

Zadeklarowała, że powołano „specjalny zespół międzyresortowy, którego zadaniem jest szybkie przygotowanie pakietu legislacyjnego dotyczącego ochrony konsumentów przed wysokimi cenami energii elektrycznej i cieplnej”, co ma pomóc w „rozłożeniu podwyżek gazu”.

Wyraziła opinię, że wspomniany pakiet pozwoli Polakom „przejść suchą stopą przez ten trudny okres”.

Jak informowaliśmy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rosyjski koncern Gazprom wstrzymał w środę pracę jeszcze jednej turbiny gazociągu Nord Stream 1. Będzie to skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do zachodniej Europy do 20 procent maksymalnej przepustowości rurociągu.

We wtorek po południu poinformowano, że w ramach Unii Europejskiej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie zmniejszenia zużycia gazu.

wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl