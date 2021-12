Szef MSZ: będziemy wspierać Ukraińców w taki sposób, o jaki poproszą

Pierwsze terenowe wozy rozpoznawcze Żmija zostały we wtorek przekazane Wojsku Polskiemu. Pojazdy trafiły na polsko-białoruską granicę. Do Sił Zbrojnych RP przekazano pierwszych 25 spośród 118 sztuk pojazdów.

Cieszę się, że pierwsze pojazdy rozpoznawcze trafią tu, do Pułku Hrubieszowskiego, ale na co dzień będą również wykorzystywane przez żołnierzy dowodzonych przez dowódcę 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jest to pierwsza partia pojazdów, która trafia do Wojska Polskiego. Pierwsze 25 z spośród 118 sztuk pojazdów właśnie trafia do żołnierzy, którzy wykonują zadania na granicy. Ten samochód umożliwi przede wszystkim patrolowanie trudno dostępnych terenów - oświadczył we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON spotkał się z żołnierzami, którzy realizują zadania na polsko-białoruskiej granicy oraz przekazał pierwszą partię pojazdów dalekiego rozpoznania.

https://www.youtube.com/watch?v=HvDFrK2dp6w