Szef MSWiA: nie wykluczamy całkowitej izolacji Białorusi

Nie wykluczam, że jeżeli uznamy, że jest to właściwa odpowiedź w danym momencie, doprowadzimy do całkowitej izolacji Białorusi – oświadczył szef MSWiA, Mariusz Kamiński.

W czwartek szef MSWiA Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej przy granicy z Białorusią przyznał, że wśród rozważanych przez Polskę wariantów reakcji na sytuację na Białorusi jest „całkowita izolacja” tego państwa, włącznie z zamknięciem przejść granicznych.

„Jesteśmy w kontakcie z przyjaciółmi z Litwy i Łotwy, bo oni też są narażeni na podobne prowokacje. Niewątpliwie taki wariant, czyli całkowita izolacja Białorusi, gdyby doszło do poważnych incydentów z udziałem wagnerowców (…) na granicach państw natowskich i unijnych, takich jak Polska, Litwa czy Łotwa, to niewątpliwie wspólnie będziemy podejmowali działania. I nie wykluczam, że jeżeli uznamy, że jest to właściwa odpowiedź w danym momencie, doprowadzimy do całkowitej izolacji Białorusi i reżim białoruski musi sobie zdawać z tego sprawę” – oświadczył minister.

Kamiński podkreślił też, że każda poważna prowokacja na granicy Polski, Litwy czy Łotwy spotka się ze wspólną, stanowczą, przemyślaną i solidarną reakcją tych państw. Jednocześnie podkreślił, że Rosjanie nie pozwolili najemnikom z rosyjskiej Grupy Wagnera wywieźć ciężkiego sprzętu na białoruskie terytorium. W jego ocenie, „ich militarne znaczenie jest dosyć banalne” i polska armia „niewątpliwie błyskawicznie jest w stanie zaprowadzić porządek z tego typu formacjami”.

Dodał zarazem, że wagnerowcy są rekrutowani spośród „kryminalistów zwolnionych z rosyjskich więzień” i to „zdemoralizowana grupa”, sprowadzona na Białoruś przez jej przywódcę, Aleksandra Łukaszenkę, chcącego „wzmocnić swój reżim”.

Szef MSWiA powiedział przy tym, że jest to nowy czynnik, który może wpływać na bezpieczeństwo Polski. – Obawiamy się różnego typu prowokacji i incydentów na naszej granicy – przyznał minister. Wyraził zarazem przekonanie, że „nasze wojsko, nasi funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji są bardzo dobrze przygotowani na każdy wariant”.

– Chcę zapewnić naszych obywateli i mieszkańców Podlasia, że są i będą bezpieczni, że zrobimy wszystko, aby mogli dalej spokojnie, jak do tej pory, żyć, mieszkać na swojej ziemi – powiedział Kamiński.

Minister zwrócił się również do przedstawicieli mniejszości białoruskiej. Prosił ich, aby pamiętali, że są takimi samymi obywatelami Polski, jak wszyscy, i mogą liczyć na taką samą pomoc ze strony żołnierzy i funkcjonariuszy.

