Kaczyński: Mamy zamiar rozbudować płot wzdłuż granicy z Białorusią [+VIDEO]

Białoruski propagandysta Wadim Gigin stwierdził, że Rzeszów to "stare, ruskie miasto", a okoliczne ziemie są "ukraińskie". Zachęcał wagnerowców, by wybrali się na "wycieczkę" do stolicy województwa podkarpackiego.

We wtorek serwis Nexta opublikował nagranie pochodzące z audycji rosyjskiego propagandysty Władimira Sołowjowa, który zaprosił do swojej audycji dyrektora generalnego Białoruskiej Biblioteki Narodowej Wadima Gigina. "Może chłopcy z Grupy Wagnera, którzy przybyli na Białoruś, chcą się wybrać i zobaczyć Rzeszów. My nie wiemy, czym ten Rzeszów jest. Ja bywałem w tym mieście. To piękne miasto, jest tam uniwersytet, to stolica województwa podkarpackiego" - oświadczył Gigin.

"Co więcej, to Ukraina. To ziemie Zakerzonia. To nie jest Rzeszów, tylko ruskie miasto Rjaszow, które było polonizowane i deukrainizowane. To Zakerzonie, ziemie ukraińskie przekazane Polakom" - stwierdził.