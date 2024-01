Zatrzymano organizatorów nielegalnej imigracji

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Sławatyczach w ramach ścisłej współpracy i na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu przeprowadzili kolejne działania, wymierzone w organizatorów nielegalnej migracji.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Sławatyczach w ramach ścisłej współpracy i na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu przeprowadzili kolejne działania, wymierzone w organizatorów nielegalnej migracji. W sprawie zatrzymano już 23 członków grupy przestępczej, pełniących w niej rolę liderów oraz kierowców, którzy zajmowali się transportem nielegalnych migrantów.

W sprawie zatrzymano już 23 członków grupy przestępczej, pełniących w niej rolę liderów oraz kierowców, którzy zajmowali się transportem nielegalnych migrantów. Na początku tego tygodnia, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG ze Sławatycz, zatrzymali trzech obywateli Polski, mieszkańców woj. śląskiego, wchodzących w skład międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej. Są to kolejne już zatrzymane osoby z rozbitej grupy przemytników ludzi, którzy trudnili się organizowaniem cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy państwowej do Polski, a następnie do innych krajów Europy Zachodniej.

Działalność tej grupy była prowadzona na dwóch kierunkach przerzutowych, tzw. „szlakiem białoruskim” oraz „szlakiem bałkańskim”. W pierwszym przypadku migranci ze swoich krajów pochodzenia drogą lotniczą przedostawali się do Rosji lub bezpośrednio na teren Białorusi, skąd dowożeni byli w rejon granicy polsko – białoruskiej, którą następnie przekraczali pieszo, nielegalnie poza terenem przejść granicznych.

Po stronie polskiej odbierani byli przez organizatorów procederu lub osoby z nimi współpracujące, a następnie samochodami transportowani do krajów Europy Zachodniej. W „szlaku bałkańskim” zidentyfikowany kanał przerzutowy przebiegał z kraju pochodzenia migrantów do Europy drogą morską, następnie lądową przez kraje Europy południowej do Polski, a docelowo do krajów Europy Zachodniej.

W skład opisywanej grupy przestępczej wchodzili głównie obywatele Polski, jak również cudzoziemcy, narodowości ukraińskiej i białoruskiej, przebywający na terytorium naszego kraju. Przeprowadzone działania doprowadziły do zatrzymania 23 członków grupy przestępczej, pełniących w niej rolę zarówno liderów, jak również kierowców, których zadania polegały na transporcie nielegalnych migrantów. Osoby te usłyszały zarzuty działania w ramach struktur zorganizowanej grupy przestępczej, zaangażowanej w proceder organizowania innym osobom nielegalnej migracji, tj. z art. 258 § 1 i 3 kk. oraz 264 § 3 kk. Wobec 8 z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

