SG zatrzymała syryjskiego przemytnika z niemieckim paszportem

15 listopada funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu – Strachowicach zatrzymali obywatela Syrii legitymującego się niemieckim dokumentem, który nie wykonał decyzji zobowiązującej go do wyjazdu z Polski. Syryjczyka umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu przekazania niemieckim służbom.

Funkcjonariusze SG podczas pełnienia służby na terenie Wrocławia wylegitymowali 50-letniego Syryjczyka, który (jak się okazało) opuścił areszt śledczy. W wyniku kontroli legalności jego pobytu funkcjonariusze SG ustalili, że mężczyzna w lipcu br. został zatrzymany za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy ze Słowacji do Polski wbrew obowiązującym przepisom we współdziałaniu z innymi osobami. Ponadto cudzoziemiec, legitymujący się ważnym niemieckim dokumentem podróży, wydanym na mocy konwencji genewskiej (Travel Document), nie wykonał decyzji zobowiązującej go do opuszczenia naszego kraju. Syryjczyka zatrzymano w celu przekazania do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do czasu przekazania służbom niemieckim, mężczyznę umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

W środę próbę nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy podjęło 71 cudzoziemców, w tym 43 osoby na widok polskich służb zawróciły w głąb Białorusi.

Działania związane z udaremnieniem nielegalnej migracji prowadzili funkcjonariusze z Placówek SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremchy i Mielnika. Polsko-białoruską granicę usiłowali sforsować cudzoziemcy pochodzący między innymi z Iraku i Iranu.

Na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych grupa cudzoziemców rzucała palącymi się gałęziami i kamieniami w polskie patrole. Podczas ataku nikt nie doznał obrażeń.

We wtorek funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali 59 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko – białoruskiej. Jedna z grup migrantów usiłowała sforsować graniczną rzekę.

Ujawnione osoby, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę naszego państwa to cudzoziemcy pochodzący z Somalii, Afganistanu, Syrii i Etiopii. Na terytorium Polski usiłowali dostać się na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Mielniku i Czeremsze.

W rejonie Białowieży grupa 25 migrantów usiłowała przedostać się przez graniczną rzekę Przewłoka. Wczoraj w sumie 36 cudzoziemców na widok polskich służb zawróciło w głąb Białorusi.

Przypomnijmy, że w kołobrzeskim porcie zatrzymano 54-letniego obywatela Ukrainy, kapitana statku handlowego bandery luksemburskiej. Mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu. Do portu udało mu się bezkolizyjnie wpłynąć dzięki pomocy I i II oficera. Zatrzymany przez Straż Graniczną mężczyzna został przekazany policji.

Do zdarzenia doszło 13 listopada br. w kołobrzeskim porcie. Jednostka przypłynęła do Kołobrzegu z Gdyni. Jak podkreśla Straż Graniczna, Służba Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica i Bosman Portu Kołobrzeg zaalarmowali SG o luksemburskiej jednostce handlowej płynącej “nieodpowiednim torem kierunkowym”.

“Po zacumowaniu w kołobrzeskim porcie na pokład weszli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy podczas kontroli statku ujawnili nietrzeźwego kapitana. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa strażnicy graniczni zatrzymali 54-latka i osadzili w pomieszczeniu dla osób nietrzeźwych w Placówce SG w Kołobrzegu” – czytamy.

