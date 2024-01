Spokój na granicy z Białorusią, lecz nielegalni imigranci wciąż dostają się do Polski

W czwartek nie odnotowano żadnej próby nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. W tym roku takich prób było tylko 80.

Nie oznacza to, że strażnicy nie mają pracy w związku z nielegalnymi imigrantami. Sosnowiecka Straż Graniczna zatrzymała 4 nielegalnych migrantów z Afganistanu, ukrytych w samochodzie ciężarowym.

25 stycznia funkcjonariusze z PSG w Sosnowcu otrzymali informację od funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, którzy dokonali w Brzęczkowicach (woj. śląskie) kontroli samochodu ciężarowego. Jak się okazało w przestrzeni ładunkowej ukrywało się 4 cudzoziemców. Na miejsce przybyli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy podjęli wobec obcokrajowców czynności służbowe. Kierowcami pojazdu byli dwaj obywatele Bośni i Hercegowiny, którzy na terenie RP przebywali legalnie. Obaj zostali przesłuchani w charakterze świadków. Jednakże „pasażerowie” ciężarówki nie byli w stanie okazać funkcjonariuszom żadnych dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium Polski, w związku z czym zostali zatrzymani. W ramach wszczętego postępowania karnego zostali przesłuchani oraz zostały im przedstawione zarzuty, że wspólnie i w porozumieniu, przy użyciu podstępu polegającym na ukryciu się w naczepie samochodu ciężarowego, przekroczyli wbrew przepisom granicę Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Czech do Polski, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się uzgodnionej z prokuratorem karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres od 2 do 3 lat. Straż Graniczna złożyła wniosek do sądu o umieszczenie ich w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Również w czwartek, funkcjonariusze z PSG w Katowicach-Pyrzowicach przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec trzech pasażerów, którzy przylecieli z Aten (Grecja). Mężczyźni okazali do kontroli kolejno: przerobiony syryjski paszport na dane innej osoby oraz belgijską kartę pobytu również należącą do innej osoby, hiszpański dowód osobisty nienależący do okaziciela oraz przerobiony grecki dokument podróży według Konwencji Genewskiej (wydawany uchodźcom) wraz z podrobioną grecką kartą pobytu (dokumenty należące do innej osoby).

Cudzoziemcy przekroczyli granicę do Polski wbrew przepisom, przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się sfałszowanymi lub cudzymi dokumentami. Wszyscy zostali zatrzymani, a następnie osadzeni w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w Bytomiu. Obecnie prowadzone są dalsze czynności służbowe z ich udziałem.

Kresy.pl