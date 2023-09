Białorusin przemycał Afgańczyków

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego OSG w ramach wsparcia Podlaskiego OSG, w powiecie sejneńskim zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena. W aucie podróżowało 8 nielegalnych migrantów.



W środę w nocy, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena. Podróżni przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Pojazdem na litewskich tablicach rejestracyjnych kierował 41-letni Białorusin. W aucie znajdowało się 8 mężczyzn. Byli to obywatele Afganistanu. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

Kurierem i cudzoziemcami zajęli się funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sejnach.

We wtorek w miejscowości Kadaryszki patrol Straży Granicznej przystąpił do kontroli chryslera na łotewskich numerach rejestracyjnych. Kierowca auta zignorował sygnały do zatrzymania się i z dużą prędkością oddalił się z miejsca kontroli w kierunku miejscowości Potopy. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli za nim pościg oraz powiadomili patrole współdziałające. Po przejechaniu kilku kilometrów kierowca chryslera zatrzymał się i podjął ucieczkę pieszo. Po chwili funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali go.

Jak się okazało, kierowcą był 38 – letni obywatel Łotwy. W samochodzie przewoził 12 obywateli Iranu. Cudzoziemcy nielegalnie dostali się z Białorusi na Łotwę, a następnie przez Litwę i Polskę chcieli dostać się na zachód Europy. 11 mężczyzn i jedna kobieta w wieku 20-38 nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom obywatele Iranu zostali zatrzymani, a po wykonaniu niezbędnych czynności zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Przewożący ich obywatel Łotwy usłyszał zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

