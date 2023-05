Obywatele Syrii przemycali imigrantów przez Polskę

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Sanoku ujawnili dwóch nielegalnych imigrantów oraz trzech obywateli Syrii, którzy umożliwili im przekroczenie granicy ze Słowacją.

Zdarzenie miało miejsce 29 kwietnia w Lipowicy (pow. krośnieński) na Podkarpaciu. Tutaj strażnicy graniczni zatrzymali do kontroli audi na niemieckich numerach rejestracyjnych. Pojazdem kierował 23-letni obywatel Syrii, który nie posiadał prawa jazdy. Razem z nim podróżowały 4 osoby. W związku z podejrzeniem nielegalnego przekroczenia granicy mundurowi skontrolowali wszystkich cudzoziemców. Jak się okazało, obcokrajowcy nie mieli dokumentów. Po dokonaniu dalszych sprawdzeń strażnicy graniczni ustalili, że wszyscy są obywatelami Syrii w wieku od 14 do 25 lat. Trzech z nich posiadało niemieckie zezwolenia na pobyt. Te osoby usłyszały zarzut udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy, do czego się przyznały i dobrowolnie poddały karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo kierowcę, który nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów, sąd ukarał grzywną w kwocie 1500 zł oraz orzekł 6-mięsięcny zakaz prowadzenia pojazdów.

Mundurowi ustalili, że pozostali Syryjczycy (14 i 16 lat) uciekli z ośrodka dla cudzoziemców na Słowacji. Następnie wsiedli do osobówki prowadzonej przez swoich rodaków i nielegalnie przekroczyli granicę. 2 maja zostali przekazani stronie słowackiej w ramach readmisji uproszczonej.

W środę Straż Graniczna poinformowała, że poprzedniej doby 112 cudzoziemców usiłowało przekroczyć nielegalnie polsko-białoruską granicę. Zatrzymano także dwóch “kurierów”, którzy brali udział w przemycie nielegalnych imigrantów.

Na odcinku ochranianym przez placówkę SG Białowieża zatrzymano obywatela Ukrainy, który przewoził czterech obywateli Iraku.

Z kolei w pobliżu miejscowości Dubiny inny Ukrainiec wiózł pięciu nielegalnych imigrantów z Erytrei.

W dn.02.05 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾112 cudzoziemców m. in. ob. Indii,Etiopii i Pakistanu-w tym 16 os. na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾

Za pomocnictwo zatrzymano⬇️

✅ #PSGBiałowieża ob.Ukrainy przewoził 4 ob.Iraku

✅ok.m.Dubiny-ob.Ukrainy przewoził 5 ob.Erytrei pic.twitter.com/YNegpPEBc2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 3, 2023

Z danych, które Straż Graniczna przesłała portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowili w ubiegłym roku 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

