RMF24: Pierwsze odcinki zapory elektronicznej na granicy z Białorusią zostaną otwarte do 10 listopada

We wtorkowym oświadczeniu rzecznika irańskiego resortu Nassera Kananiego wyrażono gotowość do "dialogu i negocjacji z Ukrainą dla wyjaśnienia tych twierdzeń", to jest informacji o handlu bronią z Rosją, podał portal telewizji Al Jazeera. Oświadczenie to nastąpiło po poniedziałkowej deklaracji ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby, że wystąpi do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o formalne zerwanie relacji z Iranem.

Kułeba ogłosił swój zamiar pod wrażeniem fali ataków rosyjskich na ukraińskie miasta, w których wykorzystywane są między innymi drony irańskiej produkcji Shahed-136. Choć są one proste w konstrukcji, masowość ich użycia sprawia poważne problemy ukraińskiej obronie przeciwpowietrznej. Kułeba twierdził, że Iran nadal sprzedaje Rosji uzbrojenie.