Szef MSWiA: Liczba osób poruszających się prywatnymi samochodami będzie monitorowana przez policję

Wydane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie nie reguluje dopuszczalnej maksymalnej liczby osób podróżujących prywatnymi samochodami, jednak policja będzie to monitorowała – stwierdził w środę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Jak informuje Państwowa Agencja Prasowa (PAP), minister podkreślił, że poruszanie się prywatnymi samochodami jest dozwolone, jednak służby będą monitorowały liczbę podróżujących nimi osób. „Przemieszczanie się prywatnymi samochodami osobowymi nie jest zabronione. Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakłada na nas obowiązek egzekwowania liczby pasażerów w publicznych środkach transportu zbiorowego. (…) aczkolwiek będziemy monitorowali tę sprawę i przekazywali ewentualne rekomendacje Ministrowi zdrowia” – stwierdził Kamiński.

Zobacz także: Wolności obywatelskie ograniczone rozporządzeniem? Przy okazji walki z koronawirusem rząd przyznał sobie na stałe uprawnienia niemal jak w stanie wyjątkowym

Zaznaczył, że służby oraz rząd muszą działać w sposób adekwatny do pojawiających się zagrożeń. „Będziemy korygować nasze decyzje i przepisy w zależności od potrzeb” – stwierdził szef resortu. Zaznaczył także, że w przypadku gdy minister zdrowia uzna, iż jakaś kwestia powinna zostać doprecyzowana, podjęte zostaną odpowiednie środki.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W piątek ogłoszono w Polsce stan epidemii. Z kolei w czasie wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe środki wdrażania generalnej kwarantanny. Od 25 marca w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie będzie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób. „Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer – odłóżmy na później” – zaapelował premier.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Aktualnie liczba potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 957. Odnotowano także 13 zgonów z powodu choroby COVID-19.

pap / wnp.pl / kresy.pl