Litwa: Galerie handlowe wznowiły pracę. Niebawem do funkcjonowania wrócą także linie lotnicze

Na Litwie pracują już galerie handlowe. W poniedziałek do pracy wrócą salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Planowane jest także wznowienie ruchu lotniczego. Publiczna przestrzeń jest udostępniana za darmo przez samorządy, w celu udzielenia wsparcia biznesowi.

Sklepy w galeriach handlowych mogą działać na Litwie od 23 kwietnia. W poniedziałek wznowią pracę także salony fryzjerskie i kosmetyczne – informuje „Rzeczpospolita” (Rz). Obowiązują jednak specjalne środki bezpieczeństwa. Klienci galerii handlowych muszą nosić maski, spacery są zaś dozwolone w grupach maksymalnie dwuosobowych. Trzeba zachowywać dystans przynajmniej 2 metrów od sprzedawcy, kontaktować z nimi można się maksymalnie przez kwadrans. Galerie handlowe rekomendują płacenie bezgotówkowe, na parkingach samochody ustawiają się na co drugim stanowisku. Czas między 10 i 11 rano przeznaczony jest dla klientów powyżej 60 roku życia. Sklepy w galeriach pracują w godzinach 10 – 20. Do powrotu do pracy przygotowują się także 3 lotniska na Litwie. Planowane jest wznowienie połączeń lotniczych z Frankfurtem, Kopenhagą i Warszawą – informuje „Rz”.

Jak podaje „Rz”, powołując się na portal „Delfi”, pierwszego dnia funkcjonowania w galeriach handlowych widać było ruch o połowę mniejszy niż przed epidemią.

„Przede wszystkim ważne, aby kraj odzyskał dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych. Najprawdopodobniej byłyby to Frankfurt, Kopenhaga i ewentualnie Warszawa. Drugi krok powrotu do normalności to wznowienie lotów na trasach, którymi nasi obywatele, którzy pracują za granicą, chcieliby podróżować i wracać do miejsc, w których pracowali” – cytuje Mariusza Gielżynisa szefa stowarzyszenia Lietuvos oro uostai (Lotniska Litwy) portal, powołując się na jego wypowiedź dla agencji BNS.

„Rz” informuje, że społeczeństwo litewskie liczy, iż ruch lotniczy zostanie wznowiony w połowie maja.

Aktualnie trwa proces uzgadniania wielkości pomocy rządowej dla litewskich lotnisk.

Czytamy, że w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 roku, 1,1 mln pasażerów zostało obsłużonych przez litewskie lotniska. Jest to liczba o 16,4 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Ilość rejsów zmniejszyła się o 7,3 proc.

Na Litwie planowane jest stopniowe przywracanie wszystkich rodzajów komunikacji.

Litewskie samorządy wspierają lokalny biznes. Władze Wilna udostępniły miejskie place restauracjom i kawiarniom. W zamkniętych dla ruchu parkach oraz na ulicach mogą wystawiać letnie ogródki.

Miasto rezygnuje także z wielu, wymaganych do tej pory, opłat i pozwoleń.

Jak pisze „Rz”, szczegółowy pakiet pomocy dla biznesu zostanie ogłoszony przez miasto w poniedziałek.

Do tej pory na Litwie potwierdzono 1426 przypadków zakażenia koronawirusem. Odnotowano także 41 zgonów z powodu choroby COVID-19. 460 osób wyzdrowiało. Populacja kraju liczy 2,8 mln obywateli.

rp.pl / kresy.pl