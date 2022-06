Szef MON zapowiedział umowę na niszczyciel czołgów dla Wojska Polskiego

Podczas poniedziałkowej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP szef resortu obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział podpisanie umowy na niszczyciel czołgów w programie Ottokar-Brzoza. Niszczyciele czołgów mają zostać uzbrojone w przeciwpancerne pociski kierowane (ppk) Brimstone.

W trakcie odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych minister obrony narodowej zapowiedział podpisanie szeregu umów związanych z uzbrojeniem dla Wojska Polskiego. „W najbliższym czasie podpiszemy umowy na dostawy m.in. niszczycieli min, zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW zintegrowanych z transporterami Rosomak, wielozadaniowych śmigłowców wsparcia AW149, 2 satelitów obserwacyjnych i niszczycieli czołgów” – oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak.

Program pozyskania niszczycieli czołgów nosi kryptonim Ottokar-Brzoza. Jak informowaliśmy, w maju Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) przekazała oficjalnie, że dziewięć jej spółek zawarło porozumienie z brytyjskim koncernem MBDA UK w sprawie współpracy w segmencie niszczycieli czołgów. Zaznaczono, że dzięki tej umowie możliwe będzie przeprowadzenie procesu projektowania oraz produkcji pojazdów tej klasy z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) Brimstone, produkowanych przez MBDA UK.

Przypomnijmy, że w 2020 roku firma MBDA złożyła podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2020 w Kielcach zaktualizowaną ofertę dla polskiego niszczyciela czołgów Ottokar-Brzoza. Była ona oparta na precyzyjnym pocisku przeciwpancernym Brimstone.

Program Ottokar-Brzoza zakłada pozyskanie przez Siły Zbrojne RP bateryjnego modułu samobieżnych niszczycieli czołgów na bazie nowoczesnej platformy, mającej mieć zdolność rażenia celów opancerzonych za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych. W skład modułu, oprócz samych niszczycieli czołgów, wchodzić będą również pojazdy wsparcia oraz dowodzenia.

Polska firma zbrojeniowa MESKO produkuje już komponenty dla pocisków Brimstone.

Brimstone to brytyjskie pociski klasy powietrze-ziemia. Są przeznaczone do niszczenia opancerzonych celów. Są produkowane przez europejski koncern MBDA. Pociski mogą być także używane jako broń przeciwokrętowa. Nie sprecyzowano, o jaką dokładnie liczbę pocisków chodzi, przy czym wcześniej brytyjscy urzędnicy mówili o „setkach sztuk”. Pociski Brimstone są odpalane z samolotów i śmigłowców, lecz dostępne są także warianty okrętowe (znane jako Maritime Brimstone i Sea Spear) oraz wystrzeliwane z platform lądowych. Brimstone osiąga prędkość do Mach 1,5 (ponad 1800 km/h). Jego zasięg to 12 km. Korzysta z naprowadzania radiolokacyjnego.

gov.pl / Kresy.pl