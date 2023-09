Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców Apache

Kongres USA dał zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache wraz z radarami i uzbrojeniem – poinformował szef MON, Mariusz Błaszczak. Do zakończenia procedur, Amerykanie mają udostępnić nam Apache z własnych zasobów.

O sprawie poinformował w środę rano minister obrony, Mariusz Błaszczak, zamieszczając wpis na X (dawniej Twitter). Ogłosił też, że jednocześnie ruszają negocjacje dotyczące ceny zakupu śmigłowców. Jednocześnie, minister poinformował, iż do czasu dostarczenia kupowanych maszyn do Polski, amerykańska armia udostępni nam swoje.

Mamy zgodę Kongresu USA na sprzedaż Polsce 96 szt. śmigłowców Apache wraz z radarami i uzbrojeniem! Teraz przystępujemy do negocjacji cenowych. Do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam Apache z własnych zasobów” – napisał Mariusz Błaszczak.

Przypomnijmy, że minister obrony już w maju zapowiedział, iż USA udostępnią Polsce osiem śmigłowców Apache do czasu, kiedy Polska otrzyma własne zakupione przez siebie maszyny. Mają stacjonować we wschodniej Polsce i ochraniać tzw. bramę brzeską.

W sierpniu br. Departament Stanu podjął decyzję zatwierdzającą ewentualną sprzedaż Polsce śmigłowców AH-64E Apache i związanego z nimi sprzętu za szacunkową cenę 12 miliardów dolarów.

W 2022 roku Polska wyraziła chęć zakupu 96 śmigłowców AH-64 Apache. Nie podano jednak daty ewentualnych dostaw. W tym roku zgodę na zakup maszyn przez Polskę wyraził najpierw Departament Stanu (w sierpniu), a następnie Kongres (na początku września).

Agencja Uzbrojenia deklaruje, że śmigłowce AH-64E Apache w najnowszej wersji GUARDIAN są to maszyny, które nie tylko w pełni wpisują się w wymagania Sił Zbrojnych RP, lecz znalazły również uznanie u szerokiego grona odbiorców poza Stanami Zjednoczonymi. Do ich użytkowników należą Wielka Brytania, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Indonezja, Egipt, Maroko, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Śmigłowce posiadają zaawansowany radar kierowania ogniem AN/APG-78 LONGBOW. Posiadają też zintegrowane uzbrojenie pokładowe o większej sile rażenia (w postaci jednolufowego działka kalibru 30 mm) – zwraca uwagę AU.

