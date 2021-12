Szczyt Trójkąta Lubelskiego na Ukrainie: „Celem jest udzielenie wsparcia w obliczu rosyjskich nacisków”

Prezydent Andrzej Duda udaje się na Ukrainę, gdzie razem z przywódcami Litwy i Ukrainy: Gitanasem Nausėdą i Wołodymyrem Zełenskim weźmie w poniedziałek udział w szczycie Trójkąta Lubelskiego.

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkają się w poniedziałek w Hucie na Ukrainie w ramach szczytu Trójkąta Lubelskiego, by rozmawiać o sytuacji bezpieczeństwa w regionie. „Celem szczytu Trójkąta Lubelskiego jest udzielenie Ukrainie wsparcia w obliczu rosyjskich nacisków i prowokacji” – poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Minister podkreślił, że szczyt będzie także kolejną okazją do wyrażenia, że Polska i Litwa wspierają ukraińską integrację euroatlantycką.

„Prezydenci Duda i Nausėda uczestniczyli niedawno w rozmowie Bukaresztańskiej Dziewiątki z Prezydentem USA Joe Bidenem i było tam jasno powiedziane, że na temat przyszłej integracji euroatlantyckiej Ukrainy muszą decydować sami Ukraińcy, nikt inny” – podkreślił.

„Będę rad powitać za kilka dni na Ukrainie prezydentów Polski, Andrzeja Dudę i Litwy, Gitanasa Nausedę. Po raz pierwszy spotkamy się osobiście w formacie Trójkąta Lubelskiego. Doceniam tę manifestację solidarności i poparcia! Wspólnie pogłębiamy ukraińsko-litewsko-polskie partnerstwo strategiczne” – napisał Zełesnki na Twitterze.

I’ll be happy to welcome Presidents @AndrzejDuda & @GitanasNauseda to 🇺🇦 in a few days. We’ll meet in person in the format of the Lublin Triangle for the first time. I appreciate this manifestation of solidarity & support! Together, we deepen the 🇺🇦-🇱🇹-🇵🇱 strategic partnership.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2021